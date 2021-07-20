З Нацбанку йде керівник ще одного департаменту

Про звільнення Новикова повідомила пресслужба НБУ.
Зазначається, що Новиков припинив співпрацю з Нацбанком “за угодою сторін”. Тепер обов’язки очільника департаменту виконуватиме його заступник та начальник першого управління перевірок банків та фінансових груп Андрій Козак.
Крім того, департамент виїзних перевірок вирішили реорганізувати в департамент інспектування. Таку зміну Нацбанк пояснює прагненням підвищити ефективність інспекційних перевірок банків та небанківських фінансових установ, а також вдосконалити власну структуру.
Керівник департаменту ліцензування НБУ Олександр Бевз, який раніше теж оголосив про свою відставку, зазначив, що Новиков також відіграв значну роль у процесі націоналізації “ПриватБанку”.
“Денису я, перш за все, дякую за принциповість як члена наглядових комітетів НБУ. “Угода сторін”, можливо, й сталась саме через цю принциповість”, — припустив Бевз.
Новиков з 1996 до 2001 року та з 2014 до 2018 року працював у підрозділах пруденційного нагляду Національного банку. З лютого 2018 року він очолював департамент виїзних перевірок банків, із січня 2020 року — департамент виїзних перевірок.
30 червня у відставку подали всі керівники департаменту ліцензування регулятора.
Зокрема, звільнилися дев’ятеро співробітників: директор департаменту Олександр Бевз, заступниця директора Катерина Жебанова, начальник управління ліцензування банків і кредитних спілок Дмитро Ткачук та його заступник Богдан Ільченко, начальник управління ліцензування страхових компаній Дмитро Смаль, начальник управління ліцензування фінансових компаній Вадим Романюк, заступник начальника експертно-аналітичного управління Дарина Дашкевич та головні експерти цього управління Євген Воробйов і Стефаній Дженко.
1 липня стало відомо, що ще двоє очільників департаментів Національного банку публічно повідомили про намір звільнитися.
Олег Новаковський, який з 2017 року обіймав посаду директора департаменту супроводу кредитів Національного банку, назвав причиною свого звільнення “совкові практики”, не конкретизуючи, про що саме йдеться.
- Зауважимо, 1 липня минулого року глава Національного банку Яків Смолій повідомив, що написав заяву про відставку за власним бажанням. Причина — політичний тиск на НБУ.
- Пізніше Верховна Рада України підтримала проєкт постанови про відставку Смолія.
- Перед голосуванням Смолій виступив перед нардепами і заявив про політичний тиск на Національний банк для прийняття економічно необґрунтованих рішення, які могли завдати шкоди економіці країни. Зокрема, друкувати гроші і змінити курс гривні.
- Верховна Рада України 332 голосами призначила Кирила Шевченка новим головою Національного банку.