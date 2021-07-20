З Нацбанку йде керівник ще одного департаменту

Директор департаменту виїзних перевірок Денис Новиков 20 липня завершив роботу в Національному банку України. Це сталося на тлі звільнення низки інших високопосадовців регулятора, які відкрито розкритикували політику НБУ.

Про звільнення Новикова повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що Новиков припинив співпрацю з Нацбанком “за угодою сторін”. Тепер обов’язки очільника департаменту виконуватиме його заступник та начальник першого управління перевірок банків та фінансових груп Андрій Козак.

Крім того, департамент виїзних перевірок вирішили реорганізувати в департамент інспектування. Таку зміну Нацбанк пояснює прагненням підвищити ефективність інспекційних перевірок банків та небанківських фінансових установ, а також вдосконалити власну структуру.

Керівник департаменту ліцензування НБУ Олександр Бевз, який раніше теж оголосив про свою відставку, зазначив, що Новиков також відіграв значну роль у процесі націоналізації “ПриватБанку”.

“Денису я, перш за все, дякую за принциповість як члена наглядових комітетів НБУ. “Угода сторін”, можливо, й сталась саме через цю принциповість”, — припустив Бевз.

Новиков з 1996 до 2001 року та з 2014 до 2018 року працював у підрозділах пруденційного нагляду Національного банку. З лютого 2018 року він очолював департамент виїзних перевірок банків, із січня 2020 року — департамент виїзних перевірок.

30 червня у відставку подали всі керівники департаменту ліцензування регулятора.

Зокрема, звільнилися дев’ятеро співробітників: директор департаменту Олександр Бевз, заступниця директора Катерина Жебанова, начальник управління ліцензування банків і кредитних спілок Дмитро Ткачук та його заступник Богдан Ільченко, начальник управління ліцензування страхових компаній Дмитро Смаль, начальник управління ліцензування фінансових компаній Вадим Романюк, заступник начальника експертно-аналітичного управління Дарина Дашкевич та головні експерти цього управління Євген Воробйов і Стефаній Дженко.

1 липня стало відомо, що ще двоє очільників департаментів Національного банку публічно повідомили про намір звільнитися.

Олег Новаковський, який з 2017 року обіймав посаду директора департаменту супроводу кредитів Національного банку, назвав причиною свого звільнення “совкові практики”, не конкретизуючи, про що саме йдеться.