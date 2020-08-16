Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Карає допустив, що силовики могли відкривати вогонь у бік протестувальника Олександра Тарайковского, який загинув під час акції протесту у Мінську.

Про це міністр розповів у коментарі білоруському виданню TUT.by.

Як відомо, 10 серпня Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть учасника акції протесту у Мінську — Олександра Тарайковського. Згідно із заявою МВС, Тарайковський нібито хотів кинути вибуховий пристрій у силовиків, але він вибухнув у нього в руці, через що чоловік і помер. Цю інформацію одразу спростували очевидці події та ЗМІ.

Згодом з’явилося відео, яке ілюструє, як чоловік йде до силовиків з високо піднятими над головою руками, в яких не було якихось предметів. За кілька секунд один із силовиків в нього вистрелив з близької відстані. Цей момент зафіксований на запису (видно спалах від пострілу). Після пострілу чоловік впав.

Під час сьогоднішньої акції протесту у Мінську журналісти попросили міністра прокоментувати подію. Караєв підтвердив, що в протестувальника могли стріляти, однак запевнив, що вогнепальну зброю правоохоронці не застосовували.

“Може бути, в нього стріляли з нелетальної зброї. Я поки не знаю, я не слідчий. Він помер. Скільки померло людей на заворушеннях в Америці? Це якщо і гумова куля, або уламок якогось [нерозбірливо]. Але це не вогнепальна зброя, не куля зі стальним наконечником. Ми застосовували не вогнепальну зброю, а ту, що є нелетальною”, — сказав він.

Міністр також додав, що йому “дуже шкода цього загиблого”, а тих, хто був побитий, “ще більше”.

“А найбільше — моїх 129 співробітників”, — додав Караєв.

На відео з 4 хвилини