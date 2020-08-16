У неділю, 16 серпня, близько 200 тисяч білорусів зібралися на "Марш Свободи" у центрі Мінську. Протестувальники вимагають відставки президента країни Олександра Лукашенка.

Про це повідомляють білоруські видання TUT.by та “Радыё Свабода”.

Сьогодні у Мінську відбувається масштабна акція протесту під назвою “Марш свободи”. Учасники акції зібралися біля стели “Мінськ — місто героїв” на проспекті Переможців та заповнили Парк Перемоги, що її оточує, а також прилеглі вулиці. Вони несуть два 100-метрові біло-червоно-білі прапори.

За підрахунками РС, участь в мітингу беруть понад 100 тисяч осіб. За даними TUT.by — учасників вже близько 200 тисяч.

https://t.me/tutby_official/11123

https://t.me/tutby_official/11123

Мітингувальники не перекривають проїжджу частину, автомобілі вільно їздять та сигналізують на підтримку протесту.

Учасники акції виступають проти чинного президента Олександра Лукашенка та закликають його піти у відставку. Вони скандують: “Йди!”, “Лукашенка до автозака” та “Віримо, можемо, переможемо”.

Деякі мітингувальники тримають плакати з написами “Чесні вибори, трибунал, свободу політв’язням”, “Лукашенко йди”, “Лукашенко не мій президент” та іншими.

За інформацією ЗМІ, поліції та внутрішніх військ помічено на вулицях не було.

Нагадаємо, кілька годин тому у Мінську пройшов мітинг на підтримку президента Олександра Лукашенка. Під час заходу Лукашенко вийшов на сцену та звернувся до демонстрантів з промовою, у якій відкинув ідею повторного проведення виборів.