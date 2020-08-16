Про це повідомляють білоруські видання TUT.by та “Радыё Свабода”.
Сьогодні у Мінську відбувається масштабна акція протесту під назвою “Марш свободи”. Учасники акції зібралися біля стели “Мінськ — місто героїв” на проспекті Переможців та заповнили Парк Перемоги, що її оточує, а також прилеглі вулиці. Вони несуть два 100-метрові біло-червоно-білі прапори.
За підрахунками РС, участь в мітингу беруть понад 100 тисяч осіб. За даними TUT.by — учасників вже близько 200 тисяч.
https://t.me/tutby_official/11123
https://t.me/tutby_official/11123
Мітингувальники не перекривають проїжджу частину, автомобілі вільно їздять та сигналізують на підтримку протесту.
Учасники акції виступають проти чинного президента Олександра Лукашенка та закликають його піти у відставку. Вони скандують: “Йди!”, “Лукашенка до автозака” та “Віримо, можемо, переможемо”.
Деякі мітингувальники тримають плакати з написами “Чесні вибори, трибунал, свободу політв’язням”, “Лукашенко йди”, “Лукашенко не мій президент” та іншими.
За інформацією ЗМІ, поліції та внутрішніх військ помічено на вулицях не було.
Нагадаємо, кілька годин тому у Мінську пройшов мітинг на підтримку президента Олександра Лукашенка. Під час заходу Лукашенко вийшов на сцену та звернувся до демонстрантів з промовою, у якій відкинув ідею повторного проведення виборів.
- Після проведення виборів у Білорусі спалахнули масові протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.
- На другий день протестів, ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську.
- 14 серпня Центральна виборча комісія Білорусі оголосила офіційні результати виборів президента. Лукашенко, за офіційними даними, набрав 80,1 % голосів, а Тихановська – 10,1 %.
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
- Міністри закордонних справ країн Євросоюзу в п’ятницю, 14 серпня, погодилися підготувати санкції проти Білорусі у зв’язку з останніми подіями в цій країні. В ЄС зазначили, що не приймають результати президентських виборів у Білорусі.