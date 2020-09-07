Covid-19 Україна

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Загострення на Донбасі: за добу один військовий загинув, ще один поранений

Вчора ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі загострилась. Збройні формування Російської Федерації порушили перемир'я, в результаті чого загинув український військовий.

Понеділок, 7 вересня 2020, 07:57

Про це повідомили в штабі ООС.

Поблизу Красногорівки бойовики обстріляли чергами з автоматичного станкового гранатомета позиції українських захисників. Там поранення отримав один військовий.

Крім того, противник відкривав прицільний вогонь зі стрілецької зброї по українських військових неподалік Причепилівки. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець загинув.

Також упродовж минулої доби російські окупаційні війська двічі здійснили і провокативні постріли з підствольного гранатомета в районі населеного пункту Шуми.

З початку поточної доби, 7 вересня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігається тиша.

Зазначимо, вчора повідомлялося, що 6 вересня, Україна втратила на Донбасі трьох військовослужбовців. Бойовики двічі вели прицільний вогонь по позиціях ООС, вдруге українські захисники дали відсіч.

Нагадаємо, 6 вересня бойовики порушили перемир’я на Донбасі. Окупанти з гранатомета прицільно обстріляли українські позиції поблизу Красногорівки. Обстріл мав місце і по позиціях ЗСУ біля Курахового (за 30 км від Красногорівки). #Букви показували, як виглядають позиції ООС після обстрілу. 

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко запевнив, що якщо російсько-окупаційні війська атакують українські позиції на Донбасі, то отримають адекватну відповідь “усіма силами й засобами”.

Також 6 вересня військовослужбовці продовжують гасити осередки пожеж на території Донецької та Луганської областей. Під час евакуації особового складу двоє українських захисників, обходячи осередок вогню в “сірій зоні”, підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.

Теги: бойовики на Донбасі, Війна на Донбасі

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