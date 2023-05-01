Про це український генерал повідомив у Facebook.
Залужний детально поінформував про ситуацію на усіх ділянках фронту, зауваживши, що вона “важка, але контрольована”. Нині найзапекліші бої тривають у Бахмуті, Авдіївці та Мар’їнці, де росіяни продовжують зосереджувати свої зусилля на веденні наступальних дій.
Український генерал розповів про ракетні удари російською стратегічною авіацією та щоденні бомбардування цивільних об’єктів керованими авіабомбами у прифронтовій зоні. Та наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони.
Окремо зупинився на темі укомплектування наших підрозділів та важливості своєчасного постачання Україні озброєння, військової техніки та боєприпасів у достатній кількості.
Дякую генералу Міллі за допомогу. Продовжуємо координувати зусилля у боротьбі з російським агресором. Україні потрібна Перемога!”, – наголосив Залужний.
Зауважимо, 30 квітня Головнокомандувач ЗСУ провів зустріч у розширеному складі з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО у Європі — Командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.
26 квітня Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що Збройні сили України вчасно отримають озброєння, необхідне для проведення контрнаступу.
Каволі уточнив, що понад 98% обіцяних одиниць бойової техніки вже постачено українським армійцям. Американський генерал висловив впевненість, що нині передано озброєння, яке потрібно ЗСУ, та запевнив у продовженні постачань для підтримки операцій.
Нагадаємо, Крістофер Каволі заявив, що “українці перебувають у добрій позиції” для контрнаступу проти російських військових. Водночас визнав, що сухопутні сили РФ сьогодні більші, “ніж вони були на початку конфлікту”, попри численні втрати у війні проти України.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі вже провели навчання та спорядили понад 9 нових українських бронетанкових бригад.
- На тлі наближення саміту НАТО у Вільнюсі президент Литви Гітанас Науседа заявив, що необхідно знайти “конкретні механізми”, які б дозволили Україні швидко інтегруватися до Альянсу.
- Заступник глави МЗС Польщі Пьотр Вавжик переконаний, якби Німеччина не загальмувала прийом України до НАТО, російського вторгнення не було б.
- За оцінками Білого дому, за минулі п’ять місяців боїв в Україні Росія зазнала 100 000 втрат серед особового складу. Також розвідка зазначає про сотні одиниць знищеної російської техніки.