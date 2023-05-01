1 травня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у межах постійного діалогу з партнерами провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це український генерал повідомив у Facebook.

Залужний детально поінформував про ситуацію на усіх ділянках фронту, зауваживши, що вона “важка, але контрольована”. Нині найзапекліші бої тривають у Бахмуті, Авдіївці та Мар’їнці, де росіяни продовжують зосереджувати свої зусилля на веденні наступальних дій.

Український генерал розповів про ракетні удари російською стратегічною авіацією та щоденні бомбардування цивільних об’єктів керованими авіабомбами у прифронтовій зоні. Та наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони.

Окремо зупинився на темі укомплектування наших підрозділів та важливості своєчасного постачання Україні озброєння, військової техніки та боєприпасів у достатній кількості.

Дякую генералу Міллі за допомогу. Продовжуємо координувати зусилля у боротьбі з російським агресором. Україні потрібна Перемога!”, – наголосив Залужний.

Зауважимо, 30 квітня Головнокомандувач ЗСУ провів зустріч у розширеному складі з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО у Європі — Командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

26 квітня Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що Збройні сили України вчасно отримають озброєння, необхідне для проведення контрнаступу.

Каволі уточнив, що понад 98% обіцяних одиниць бойової техніки вже постачено українським армійцям. Американський генерал висловив впевненість, що нині передано озброєння, яке потрібно ЗСУ, та запевнив у продовженні постачань для підтримки операцій.

Нагадаємо, Крістофер Каволі заявив, що “українці перебувають у добрій позиції” для контрнаступу проти російських військових. Водночас визнав, що сухопутні сили РФ сьогодні більші, “ніж вони були на початку конфлікту”, попри численні втрати у війні проти України.