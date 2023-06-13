Залужний провів розмову з генералом Міллі: обговорили ситуацію на фронті

Джерело: Валерій Залужний/Facebook
На сході та півдні нашої країни тривають важкі бої оборонного та наступального характеру. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що українські армійці мають певні успіхи, реалізовують наші плани та рухаються вперед.
Напередодні нового засідання контактної групи з питань оборони у форматі “Рамштайн” сторони обговорили пріоритети для українського війська.
Залужний наголосив, що нині важливо посилити протиповітряну оборону, артилерію і спроможності для контрбатарейної боротьби.
Домовилися продовжувати діалог. Дякую генералу Міллі за послідовну і непохитну підтримку України”, – зазначив Головнокомандувач ЗСУ.
Зауважимо, у травні Залужний розповів Міллі про ситуацію на фронті, подальші плани Збройних Сил щодо визволення української території, і про можливі дії противника.
22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів літаків F-16 є пріоритетом для Сполучених Штатів. Їх спорядження мають намір розпочати вже найближчими місяцями.
За інформацією ЗМІ, головну роль у тому, аби переконати президента США Джо Байдена ухвалити рішення щодо винищувачів F-16 для України, зіграв державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.
13 червня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів, який міститиме боєприпаси для систем протиповітряної оборони, амуніцію та транспортні засоби.
- Грег Гейс, виконавчий директор компанії Raytheon Technologies, яка є виробником систем протиповітряної оборони Patriot, повідомив про нарощення обсягів виробництва.
- 13 червня уряд Великої Британії оголосив про новий пакет озброєння для протиповітряної оборони України. Мовиться про радари, гармати та значну кількість боєприпасів.
- За даними ЗМІ, російські еліти незадоволені шансами РФ виграти війну проти України. Навіть ті, хто підтримував повномасштабне вторгнення та прагне активізувати війну, втратили розуміння того, які перспективи будуть у Росії.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони перейшли від оборонних до наступальних дій на Бахмутському напрямку.