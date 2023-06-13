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Залужний провів розмову з генералом Міллі: обговорили ситуацію на фронті

13 червня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Український генерал розповів про ситуацію на фронті та повідомив про успіхи ЗСУ.

Вівторок, 13 червня 2023, 20:23
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Джерело: Валерій Залужний/Facebook

На сході та півдні нашої країни тривають важкі бої оборонного та наступального характеру. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що українські армійці мають певні успіхи, реалізовують наші плани та рухаються вперед.

Напередодні нового засідання контактної групи з питань оборони у форматі “Рамштайн” сторони обговорили пріоритети для українського війська.

Залужний наголосив, що нині важливо посилити протиповітряну оборону, артилерію і спроможності для контрбатарейної боротьби.

Домовилися продовжувати діалог. Дякую генералу Міллі за послідовну і непохитну підтримку України”, – зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Зауважимо, у травні Залужний розповів Міллі про ситуацію на фронті, подальші плани Збройних Сил щодо визволення української території, і про можливі дії противника.

22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів літаків F-16 є пріоритетом для Сполучених Штатів. Їх спорядження мають намір розпочати вже найближчими місяцями.

За інформацією ЗМІ, головну роль у тому, аби переконати президента США Джо Байдена ухвалити рішення щодо винищувачів F-16 для України, зіграв державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.

13 червня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів, який міститиме боєприпаси для систем протиповітряної оборони, амуніцію та транспортні засоби.

Теги: Залужний, контрнаступ, Марк Міллі, обговорення, розмова, ситуація на фронті

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