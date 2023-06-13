Боєприпаси для HIMARS та NASAMS: США оголосили про додаткову безпекову допомогу Україні у $325 млн

13 червня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів, який міститиме боєприпаси для систем протиповітряної оборони, амуніцію та транспортні засоби.

Джерело: пресслужба Пентагону

Пакет містить основні можливості для контрнаступу та підтримки українських ППО, які мужньо захищають українських армійців, цивільних та критично важливу інфраструктуру на тлі постійних авіаударів РФ.

Допомога надходить в Україну за допомогою Presidential Drawdown Authority, яка дозволяє президенту передавати товари та послуги зі запасів США без схвалення Конгресу під час надзвичайної ситуації.

Це сорокове вилучення озброєння з інвентарних запасів Міністерства оборони України для України з серпня 2021 року.

Додатковий пакет військової допомоги містить зокрема:

10 БТР Stryker;

15 БМП Bradley;

ПЗРК Stinger;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

додаткові боєприпаси для новітніх зенітно-ракетних систем (NASAMS);

ПТРК Javelin;

155-мм і 105-мм снаряди;

ракети для ПТРК TOW;

протитанкові системи АТ-4;

понад 22 млн патронів для стрілецької зброї;

гранати;

засоби зв’язку, запасні частини та інше польове обладнання.

Зазначається, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.