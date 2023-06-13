Боєприпаси для HIMARS та NASAMS: США оголосили про додаткову безпекову допомогу Україні у $325 млн

Джерело: пресслужба Пентагону
Пакет містить основні можливості для контрнаступу та підтримки українських ППО, які мужньо захищають українських армійців, цивільних та критично важливу інфраструктуру на тлі постійних авіаударів РФ.
Допомога надходить в Україну за допомогою Presidential Drawdown Authority, яка дозволяє президенту передавати товари та послуги зі запасів США без схвалення Конгресу під час надзвичайної ситуації.
Це сорокове вилучення озброєння з інвентарних запасів Міністерства оборони України для України з серпня 2021 року.
Додатковий пакет військової допомоги містить зокрема:
- 10 БТР Stryker;
- 15 БМП Bradley;
- ПЗРК Stinger;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- додаткові боєприпаси для новітніх зенітно-ракетних систем (NASAMS);
- ПТРК Javelin;
- 155-мм і 105-мм снаряди;
- ракети для ПТРК TOW;
- протитанкові системи АТ-4;
- понад 22 млн патронів для стрілецької зброї;
- гранати;
- засоби зв’язку, запасні частини та інше польове обладнання.
Зазначається, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.
Нагадаємо, 6 червня координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Сполучені Штати готують Україні нові пакети допомоги у найближчі тижні.
Раніше США висловили підтримку Україні в боротьбі з російською агресією та анонсували, що у співпраці з Конгресом нададуть додаткові 37 мільйонів доларів кібердопомоги.
22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів літаків F-16 є пріоритетом для Сполучених Штатів. Їх спорядження мають намір розпочати вже найближчими місяцями.
За інформацією ЗМІ, головну роль у тому, аби переконати президента США Джо Байдена ухвалити рішення щодо винищувачів F-16 для України, зіграв державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава передала Україні майже всі свої винищувачі МІГ-29, але готова продовжити передачу літаків. Утім, це не стосується американських F-16.
- 5 червня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що уряд Німеччини може переглянути свою позицію щодо можливого постачання сучасних західних винищувачів Україні.
- Президент Сербії Александар Вучич заявив, що він не проти того, щоб його країна продавала боєприпаси посередникам, які постачають їх Україні, що знаменує повернення балканського союзника РФ на Захід.
- Грег Гейс, виконавчий директор компанії Raytheon Technologies, яка є виробником систем протиповітряної оборони Patriot, повідомив про нарощення обсягів виробництва.
- 13 червня уряд Великої Британії оголосив про новий пакет озброєння для протиповітряної оборони України. Мовиться про радари, гармати та значну кількість боєприпасів.