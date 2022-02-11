Про це повідомили в “ЄС”.
Активісти та народні депутати повідомили, що правоохоронці їм перешкоджають встановити сцену біля суду. Внаслідок чого сталася штовханина, постраждав народний депутат від “ЄС” Михайло Бондар. Про це повідомила співголова фракції “Європейська солідарність” Ірина Геращенко.
“Зеленський не заспокоївся і вимагає арешту або мільярд гривень задатку.Як повідомляють мої колеги, народні депутати, які вже знаходяться біля суду, поліція теж “заряджена” і з 5 ранку заблокувала площу. Не пускали навіть народних депутатів, відмовлялися показати посвідчення, на всі запитання ховають очі і відповідають, що це вказівка зверху.
Зранку навіть відбулася штовханина”, – написала вона.
Апеляційну скаргу подали прокурори, адже в суді вони вимагали взяття Петра Порошенка під варту або заставу у мільярд гривень.
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Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань підозрюють Петра Порошенка у вчиненні злочинів, передбачених статтями 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (Сприяння діяльності терористичних організацій) Кримінального кодексу України. Слідство вважає, що під час виконання повноважень президента високопосадовець поставив Україну в енергетичну залежність від РФ та підконтрольних їй ватажків псевдореспублік, шляхом придбання вугілля у 2014-2015 роках.
- Адвокати п’ятого президента України заявили, що силовики за вказівкою Офісу Зеленського намагаються сфабрикувати покази проти Порошенка, “вибиваючи” свідчення у різних осіб.
- Нагадаємо, 28 січня суд мав розглянути апеляцію на рішення Печерського райсуду про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання п’ятому президенту України Петру Порошенку.
- Офіс генпрокурора України подав апеляційну скаргу на запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання п’ятому президенту України, лідеру партії “Європейська Солідарність” Петру Порошенку.
- Раніше, пресслужба ДБР повідомляла, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.
- Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що у справі проти його підзахисного задіяний слідчий, який в часи президента-втікача Віктора Януковича фальсифікував кримінальні справи за мітинг у Межигір’ї.
- Бізнесмен Сергій Кузяра, який з 2014 року був одним з найактивніших організаторів постачання вугілля з Росії та ОРДЛО, заявив, що вугільна справа проти Петра Порошенка – відкрита маніпуляція фактами, а слідство вимагало від нього будь-яких, навіть неправдивих, свідчень проти п’ятого президента.
- Також екссуддя Микола Чаус розповів про тортури, які застосовувалися до нього, про незаконне утримування у підвалі близько двох місяців та про погрози задля отримання потрібних свідчень.