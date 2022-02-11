До київського апеляційного суду, де сьогодні об 11:00 відбудеться розгляд скарги на запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання п'ятому президенту Петру Порошенку, звозять поліціянтів і заважають активістам зводити сцену для мирного мітингу.

Про це повідомили в “ЄС”.

Активісти та народні депутати повідомили, що правоохоронці їм перешкоджають встановити сцену біля суду. Внаслідок чого сталася штовханина, постраждав народний депутат від “ЄС” Михайло Бондар. Про це повідомила співголова фракції “Європейська солідарність” Ірина Геращенко.

“Зеленський не заспокоївся і вимагає арешту або мільярд гривень задатку.Як повідомляють мої колеги, народні депутати, які вже знаходяться біля суду, поліція теж “заряджена” і з 5 ранку заблокувала площу. Не пускали навіть народних депутатів, відмовлялися показати посвідчення, на всі запитання ховають очі і відповідають, що це вказівка зверху.

Зранку навіть відбулася штовханина”, – написала вона.

Апеляційну скаргу подали прокурори, адже в суді вони вимагали взяття Петра Порошенка під варту або заставу у мільярд гривень.

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Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань підозрюють Петра Порошенка у вчиненні злочинів, передбачених статтями 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (Сприяння діяльності терористичних організацій) Кримінального кодексу України. Слідство вважає, що під час виконання повноважень президента високопосадовець поставив Україну в енергетичну залежність від РФ та підконтрольних їй ватажків псевдореспублік, шляхом придбання вугілля у 2014-2015 роках.