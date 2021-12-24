Застава — 1 мільярд. ОГП визначив запобіжний захід для Порошенка

Про це Укрінформу повідомили у відомстві.
У прокуратурі погодили клопотання про арешт Порошенка з можливістю внесення застави у розмірі мільярд гривень”, — зазначили в Офісі генпрокурора.
Також у Печерському райсуді Києва відбулося закрите засідання, під час якого слідчий суддя розглянув і погодив клопотання прокуратури про надання дозволу на затримання Порошенка для доправлення до суду, зазначає Укрінформ.
Нагадаємо, п’ятому президенту України, лідеру партії “Європейська Солідарність” Петру Порошенку оголосили підозру “у сприянні терористичній організації та державній зраді”.
На сайті партії “Європейська Солідарність” опублікували заяву стосовно підозри та назвали її політично вмотивованою та фейковою і зауважили, що для цього кроку президент України Володимир Зеленський свідомо обрав час, коли п’ятий президент у відрядженні.
- Виконувач обов’язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт п’ятого президента України та лідера “Європейської солідарності” Петра Порошенка, призначивши заставу в 1 мільярд гривень.
- Нагадаємо, що п’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко у відеозверненні розповів про відрядження до Польщі та звинувачення у державній зраді.
- Раніше депутати Європейського Парламенту оприлюднили жорстку заяву щодо справи проти Петра Порошенка. У Європарламенті наголошують: влада має утримуватися від повернення до часів Януковича шляхом політичних переслідувань і вибіркового правосуддя.
- Нещодавно п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко заявив, що звинувачення проти нього в державній зраді є частиною “дивних речей”, які відбуваються за його наступника та загрожують національній єдності.
- Відомо, що у посольстві Сполучених Штатів Америки в Україні заявили, що уважно стежать за справою проти колишнього президента та лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка.