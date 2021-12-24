Застава — 1 мільярд. ОГП визначив запобіжний захід для Порошенка

В Офісі генпрокурора (ОГП) погодили клопотання про обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України та лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення мільярдної застави.

Про це Укрінформу повідомили у відомстві.

У прокуратурі погодили клопотання про арешт Порошенка з можливістю внесення застави у розмірі мільярд гривень”, — зазначили в Офісі генпрокурора.

Також у Печерському райсуді Києва відбулося закрите засідання, під час якого слідчий суддя розглянув і погодив клопотання прокуратури про надання дозволу на затримання Порошенка для доправлення до суду, зазначає Укрінформ.

Нагадаємо, п’ятому президенту України, лідеру партії “Європейська Солідарність” Петру Порошенку оголосили підозру “у сприянні терористичній організації та державній зраді”.

На сайті партії “Європейська Солідарність” опублікували заяву стосовно підозри та назвали її політично вмотивованою та фейковою і зауважили, що для цього кроку президент України Володимир Зеленський свідомо обрав час, коли п’ятий президент у відрядженні.