Збірна України планує грати у формі з гаслом «Героям слава»

Про це на пресконференції в Українському медіацентрі у Бухаресті заявив пресаташе збірної Олександр Гливинський.

“Так, ми збираємося грати у цій формі. Наша форма затверджена”, – заявив Гливинський.

Пресаташе зауважив, що не варто ставити питань щодо форми гравцям. Він додав, що національна збірна має затверджену уніформу. А питання щодо можливого внесення змін слід ставити УЄФА.

Гливинський зазначив, що наразі делегація Української асоціації футболу перебуває у Римі й веде переговори щодо форми з УЄФА.

Додамо, що гравець національної збірної Роман Безус також висловив сподівання, що УАФ в Римі “зробить усе, щоб зберегти усе, що було до”.

Як відомо, українська національна збірна мала виступати на Євро-2020 в новій формі. На ній — написи “Слава Україні!”, “Героям слава!” та обрис мапи нашої держави (включно з незаконно захопленим РФ Кримом).

Президент РФ Володимир Путін заявив, що нова форма начебто “нехтує волевиявленням кримчан”. А представники російської влади закликали УЄФА “заборонити цю форму”. І УЄФА зрештою зобов’язала прибрати з форми збірної України на Євро-2020 вітання “Героям слава!”.

Через це Андрій Павелко терміново вилетів до Риму, де проходили перемовини з представниками УЄФА.

Варто зазначити, що рішення УЄФА на користь росіян може бути вмотивованим тим, що російський “Газпром” став спонсором УЄФА. 19 травня компанія продовжила партнерство до 2024 року.