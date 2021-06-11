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Збірна України планує грати у формі з гаслом «Героям слава»

Футболісти національної збірної України планують виступати на Євро-2020 у формі з гаслами “Слава Україні” та “Героям слава”.

П’ятниця, 11 червня 2021, 14:22

Про це на пресконференції в Українському медіацентрі у Бухаресті заявив пресаташе збірної Олександр Гливинський.

“Так, ми збираємося грати у цій формі. Наша форма затверджена”, – заявив Гливинський.

Пресаташе зауважив, що не варто ставити питань щодо форми гравцям. Він додав, що національна збірна має затверджену уніформу. А питання щодо можливого внесення змін слід ставити УЄФА.

Гливинський зазначив, що наразі делегація Української асоціації футболу перебуває у Римі й веде переговори щодо форми з УЄФА.  

Додамо, що гравець національної збірної Роман Безус також висловив сподівання, що УАФ в Римі “зробить усе, щоб зберегти усе, що було до”.

Як відомо, українська національна збірна мала виступати на Євро-2020 в новій формі. На ній — написи “Слава Україні!”, “Героям слава!” та обрис мапи нашої держави (включно з незаконно захопленим РФ Кримом).

Президент РФ Володимир Путін заявив, що нова форма начебто “нехтує волевиявленням кримчан”. А представники російської влади закликали УЄФА “заборонити цю форму”. І УЄФА зрештою зобов’язала прибрати з форми збірної України на Євро-2020 вітання “Героям слава!”.

Через це Андрій Павелко терміново вилетів до Риму, де проходили перемовини з представниками УЄФА.

Варто зазначити, що рішення УЄФА на користь росіян може бути вмотивованим тим, що російський “Газпром” став спонсором УЄФА. 19 травня компанія продовжила партнерство до 2024 року.

  • Натомість посольства Сполучених Штатів і Великої Британії в Києві підтримали дизайн нової форми національної збірної України з футболу, в якій вона виступить на чемпіонаті Європи.
  • Президент УАФ Андрій Павелко розповів, що нова форма збірної України була давно затверджена в УЄФА, тому всі претензії з Росії з приводу карти, яка включає в себе Крим, нікому не цікаві.
  • Співробітники посольства США в Києві на тлі скандалу через вимоги УЄФА прибрати з форми збірної України напис “Героям Слава” сфотографувалися в цій формі.
Теги: Героям слава, Євро-2020, Збірна України з футболу

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