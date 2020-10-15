Президент України Володимир Зеленський озвучив друге запитання, яке планується винести на всенародне опитування 25 жовтня (в день проведення місцевих виборів).

Відповідне відео опубліковано на офіційній Facebook-сторінці глави держави.

Друге запитання звучить так: “Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?”

“Ми обіцяли всі важливі питання вирішувати разом із тобою. І ми робимо перші кроки на цьому шляху. 25 жовтня на виборчій дільниці ти зможеш дати відповідь на 5 важливих запитань… І сьогодні запитання номер два: “Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?” Неділя, 25 жовтня, – приходь і вирішуй! Буде так, як вирішиш ти!” – заявив Зеленський, звертаючись до українців.

У пресслужбі Офісу президента уточнили, що запропоноване Зеленським загальнонаціональне опитування, “на відміну від референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків, проте дасть можливість кожному громадянину висловитися щодо важливих для суспільства питань”.

Варто зазначити, що напередодні було озвучено перше з п’яти передбачуваних запитань для всенародного опитування. Воно звучить так: “Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?”