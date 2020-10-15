Відповідне відео опубліковано на офіційній Facebook-сторінці глави держави.
Друге запитання звучить так: “Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?”
“Ми обіцяли всі важливі питання вирішувати разом із тобою. І ми робимо перші кроки на цьому шляху. 25 жовтня на виборчій дільниці ти зможеш дати відповідь на 5 важливих запитань… І сьогодні запитання номер два: “Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?” Неділя, 25 жовтня, – приходь і вирішуй! Буде так, як вирішиш ти!” – заявив Зеленський, звертаючись до українців.
У пресслужбі Офісу президента уточнили, що запропоноване Зеленським загальнонаціональне опитування, “на відміну від референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків, проте дасть можливість кожному громадянину висловитися щодо важливих для суспільства питань”.
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Варто зазначити, що напередодні було озвучено перше з п’яти передбачуваних запитань для всенародного опитування. Воно звучить так: “Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?”
- 13 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час проведення місцевих виборів 25 жовтня українцям на виборчих дільницях поставлять п’ять запитань.
- В Офісі президента запевнили, що анонсоване президентом Володимиром Зеленським опитування в день проведення місцевих виборів не матиме прямих юридичних наслідків.
- Юрист Андрій Магера в коментарі #Буквам заявив, що проведення будь-яких опитувань на виборчих дільницях, крім національного екзит-полу, не передбачено законодавством.
- У Комітеті виборців України також наголосили, що проведення опитувань у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня суперечить Виборчому кодексу.
- В Центральній виборчій комісії України повідомили, що не беруть участі в організації анонсованого президентом Володимиром Зеленським “всенародного опитування” 25 жовтня.