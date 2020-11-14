Президент України Володимир Зеленський прокоментував відмову мерів низки міст від дотримання "карантину вихідного дня". Глава держави висловив думку, що вони думають про вибори, а не про ситуацію з захворюваністю на коронавірус COVID-19.

Таку заяву він зробив у своєму новому “влозі із самоізоляції”, який опублікований на Facebook-сторінці глави держави.

“У деяких мерів, на жаль, і я це констатую, тривають місцеві вибори. Вони думають не про кількість хворих у своїх містах, а про кількість голосів у другому турі”, – заявив Зеленський.

Глава держави вважає, що якщо продовжувати на місцях “грати в добрих поліцейських” і не виконувати рішення Уряду, то програє вся країна.

“Якщо продовжимо грати в “добрих поліцейських” на місцях, не будемо виконувати рішення Уряду і будемо відзначати це грандіозним концертом на площі міста, або продовжимо не вірити в COVID-19 і буде COVID-атеїстами, будемо говорити, що ми не віримо в маски і дистанції, – тоді, я впевнений, програємо всі ми. Не окремий мер, міністр або президент, а програє вся Україна”, – наголосив Зеленський.

(На відео – з 4:05)

Як відомо, 11 листопада Кабінет Міністрів прийняв рішення про введення в Україні “карантину вихідного дня” вже з 14 листопада. Згідно з цим рішенням, протиепідемічні заходи будуть посилені з півночі суботи до опівночі понеділка. У цей час в Україні дозволено працювати тільки аптекам, магазинам (у яких не менше 60% торгової площі відведено для торгівлі продуктами харчування, паливом, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами), АЗС, СТО, операторам поштового зв’язку, медичним і ветеринарним клінікам.

Водночас місцева влада в деяких містах України відмовляється вводити “карантин вихідного дня”.