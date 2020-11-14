Таку заяву він зробив у своєму новому “влозі із самоізоляції”, який опублікований на Facebook-сторінці глави держави.
“У деяких мерів, на жаль, і я це констатую, тривають місцеві вибори. Вони думають не про кількість хворих у своїх містах, а про кількість голосів у другому турі”, – заявив Зеленський.
Глава держави вважає, що якщо продовжувати на місцях “грати в добрих поліцейських” і не виконувати рішення Уряду, то програє вся країна.
“Якщо продовжимо грати в “добрих поліцейських” на місцях, не будемо виконувати рішення Уряду і будемо відзначати це грандіозним концертом на площі міста, або продовжимо не вірити в COVID-19 і буде COVID-атеїстами, будемо говорити, що ми не віримо в маски і дистанції, – тоді, я впевнений, програємо всі ми. Не окремий мер, міністр або президент, а програє вся Україна”, – наголосив Зеленський.
(На відео – з 4:05)
Як відомо, 11 листопада Кабінет Міністрів прийняв рішення про введення в Україні “карантину вихідного дня” вже з 14 листопада. Згідно з цим рішенням, протиепідемічні заходи будуть посилені з півночі суботи до опівночі понеділка. У цей час в Україні дозволено працювати тільки аптекам, магазинам (у яких не менше 60% торгової площі відведено для торгівлі продуктами харчування, паливом, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами), АЗС, СТО, операторам поштового зв’язку, медичним і ветеринарним клінікам.
Водночас місцева влада в деяких містах України відмовляється вводити “карантин вихідного дня”.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що рішення про введення в країні “карантину вихідного дня” діє безумовно, і у мерів міст немає повноважень відмовлятися від його виконання.
- Влада Києва виконуватиме рішення Кабінету Міністрів про введення “карантину вихідного дня”.
- Місцева влада Львова прийняла рішення скасувати вихідні дні, аби не запроваджувати ухвалений Кабінетом Міністрів “карантин вихідного дня”. Це ж зробили і в Івано-Франківську.
- Міський голова Дніпра Борис Філатов оголосив, що у місті не вводитимуть “карантин вихідного дня”, оскільки відповідальна за його впровадження комісія “захворіла”.