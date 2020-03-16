Відповідний указ №88/2020 опубліковано на сайті глави держави.
“… З метою посилення захисту населення, невідкладного здійснення заходів щодо протидії поширенню COVID-19 в Україні утворити координаційну раду з протидії поширенню COVID-19, основним завданням якого є моніторинг ситуації та напрацювання пропозицій щодо здійснення ефективних заходів, спрямованих на протидію поширенню COVID-19 в Україні”, – йдеться у документі.
До складу ради з протидії поширенню COVID-19 увійшли: президент Володимир Зеленський; голова МВС Аваков Арсен; секретар РНБО Данілов Олексій; голова ДПСУ Дейнеко Сергій; міністр охорони здоров’я Ємець Ілля; керівник Офісу президента Єрмак Андрій; міністр інфраструктури Криклій Владислав; міністр закордонних справ Кулеба Дмитро; головний державний санітарний лікар Ляшко Віктор; міністр оборони Таран Андрій; заступник керівника Офісу президента Tимошенко Кирило; Головнокомандувач Збройних сил Хомчак Руслан; перший помічник президента Шефір Сергій; прем’єр-міністр Шмигаль Денис.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Голова Уряду Денис Шмигаль для уникнення поширення коронавірусу закликав українців утриматися від міжміських поїздок.
- Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець рекомендує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через загрозу поширення COVID-19.
- 15 березня в аеропорту “Бориспіль” для 123 евакуйованих з Італії українців провели експрес-тест на COVID-19. Всі результати негативні.
- Мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавірусу.
- Заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник заявив, що столицю поки не будуть закривати на в’їзд і виїзд.
- З 17 березня у Тернополі та Івано-Франківську закриють усі розважальні центри, заклади харчування, кінотеатри, магазини та спортзали. Працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та автозаправки.