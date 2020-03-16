Відповідний указ №88/2020 опубліковано на сайті глави держави.

“… З метою посилення захисту населення, невідкладного здійснення заходів щодо протидії поширенню COVID-19 в Україні утворити координаційну раду з протидії поширенню COVID-19, основним завданням якого є моніторинг ситуації та напрацювання пропозицій щодо здійснення ефективних заходів, спрямованих на протидію поширенню COVID-19 в Україні”, – йдеться у документі.

До складу ради з протидії поширенню COVID-19 увійшли: президент Володимир Зеленський; голова МВС Аваков Арсен; секретар РНБО Данілов Олексій; голова ДПСУ Дейнеко Сергій; міністр охорони здоров’я Ємець Ілля; керівник Офісу президента Єрмак Андрій; міністр інфраструктури Криклій Владислав; міністр закордонних справ Кулеба Дмитро; головний державний санітарний лікар Ляшко Віктор; міністр оборони Таран Андрій; заступник керівника Офісу президента Tимошенко Кирило; Головнокомандувач Збройних сил Хомчак Руслан; перший помічник президента Шефір Сергій; прем’єр-міністр Шмигаль Денис.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.