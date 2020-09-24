Президент України Володимир Зеленський виступив за створення в Києві міжнародної штаб-квартири для боротьби з пропагандою та дезінформацією.

Про це йшлося в його виступі на 75-й щорічній сесії Генасамблеї ООН.

За словами президента, поняття “чужа війна” більше немає, оскільки є випадки, як збиття малайзійського рейсу МН17, кліматичні загрози, проблеми з доступом до їжі та питної води, а також інформаційні загрози.

Президент зазначив, що на сьогодні “дезінформація та фейк-ньюз можуть впливати на світові ринки, біржі та навіть виборчий процес”. У зв’язку з цим він виступив за створення в Україні спеціальної платформи для боротьби з дезінформацією.

“Україна як одна з держав, яка з 2014-го активно протидіє пропаганді та інформаційним атакам, готова ініціювати створення в Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді”, — сказав він.