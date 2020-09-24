Про це йшлося в його виступі на 75-й щорічній сесії Генасамблеї ООН.
За словами президента, поняття “чужа війна” більше немає, оскільки є випадки, як збиття малайзійського рейсу МН17, кліматичні загрози, проблеми з доступом до їжі та питної води, а також інформаційні загрози.
Президент зазначив, що на сьогодні “дезінформація та фейк-ньюз можуть впливати на світові ринки, біржі та навіть виборчий процес”. У зв’язку з цим він виступив за створення в Україні спеціальної платформи для боротьби з дезінформацією.
“Україна як одна з держав, яка з 2014-го активно протидіє пропаганді та інформаційним атакам, готова ініціювати створення в Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді”, — сказав він.
- Нагадаємо, раніше Міністерство культури, молоді та спорту України представило законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до правдивої інформації”. Документ був розкритикований експертами журналістської громадської організації “Центр масової інформації” та Європейської федерації журналістів.
- Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Харлем Дезір також висловив стурбованість з приводу законопроєкту про дезінформацію, запропонованого Міністерством культури. Голова Національного союзу журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко заявив, що законопроєкт щодо протидії дезінформації спрямований на встановлення контролю влади над українськими медіа.
- Міжнародна правозахисна організація “Репортери без кордонів” (RSF) вважає, що запропонований Кабінетом Міністрів України законопроєкт про дезінформацію може “загрожувати свободі преси”.
- Стурбованість законопроєктом Міністерства культури про боротьбу з дезінформацією висловили члени комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики з фракції “Слуга народу”.