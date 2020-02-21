Про це він заявив сьогодні.
“Ви знаєте, що там було. На жаль, назвати це людськими вчинками я не можу. Не хочу підбирати інші слова. На жаль, так буває” , – сказав Зеленський.
На його думку, ці події відбулися “не тільки через людей”.
“Думаю, прості люди не мають до цього відношення. На жаль, в деяких місцях… містах це була політична підтримка цієї псевдоакціі. Я думаю ми побачимо, як будуть збігатися люди на акціях проти земельної реформи і проти того, щоб ми бачили наших громадян в Україні. Будуть співпадати, навіть їх обличчя, це нажаль”, – додав глава держави.
Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійцев, які супроводжували їх до воріт санаторію.
Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями були зіткнення. У місті знаходиться міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також туди направляється прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
- На думку медіаекспертки Інституту масової інформації Ірини Земляна “протестувальники не стільки проти розміщення евакуйованих людей на території району, їх обурює повна секретність і відсутність діалогу з боку посадових осіб”.
- Народний депутат від фракції “Слуги народу” Ліза Богуцька збирала підписи під зверненням до Служби безпеки України про відкриття провадження через протести на тлі евакуації українців з Китаю. Також готується звернення до генпрокурора та Державному бюро розслідувань.