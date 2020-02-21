Про це він заявив сьогодні.

“Ви знаєте, що там було. На жаль, назвати це людськими вчинками я не можу. Не хочу підбирати інші слова. На жаль, так буває” , – сказав Зеленський.

На його думку, ці події відбулися “не тільки через людей”.

“Думаю, прості люди не мають до цього відношення. На жаль, в деяких місцях… містах це була політична підтримка цієї псевдоакціі. Я думаю ми побачимо, як будуть збігатися люди на акціях проти земельної реформи і проти того, щоб ми бачили наших громадян в Україні. Будуть співпадати, навіть їх обличчя, це нажаль”, – додав глава держави.

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Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійцев, які супроводжували їх до воріт санаторію.

Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями були зіткнення. У місті знаходиться міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також туди направляється прем’єр-міністр Олексій Гончарук.