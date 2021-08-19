Зеленського закликали не поглиблювати конституційну кризу через конкурс на суддів КСУ за квотою президента

Центр протидії корупції, Автомайдан та фундація DEJURE закликають президента Володимира Зеленського відмовитися від проведення конкурсу на суддів Конституційного суду за своєю квотою і не призначати суддів КСУ на вакансії, “які юридично відсутні”, щоб не поглиблювати таким чином конституційну кризу.

Про це йдеться у спільній заяві організацій.

Зокрема, автори заяви звертають увагу на те, що 17 серпня Зеленський затвердив склад комісії, яка відбиратиме членів КСУ за квотою президента.

“Ми переконані, що таке рішення президента не вирішить, а лише поглибить конституційну кризу. На сьогодні юридично відсутні вакансії суддів КСУ за квотою президента. Оголошення конкурсу і призначення суддів на ці посади поглибить кризу навколо Конституційного суду, а легітимність Конституційного суду і його подальших рішень опиниться під загрозою”, – йдеться у заяві.

Водночас на розгляді Верховної Ради перебуває законопроєкт № 4533 із правками депутата Ярослава Юрчишина, що передбачають “справжній конкурсний добір суддів Конституційного суду”.

“У червні цього року парламентський комітет підтримав ці правки. За підтримки президента Зеленського ухвалення законопроєкту, який нарешті забезпечить справжнє очищення КСУ, можливе вже цієї осені. Повноваження Олександра Тупицького й Олександра Касмініна закінчуються в травні та вересні наступного року. Тоді ж у бездоганно конституційний спосіб відкриються вакансії суддів КСУ за квотою президента, які варто заповнити виключно за новою конкурсною процедурою, як це рекомендувала на запит президента Зеленського Венеційська комісія”, – наголошують автори заяви.

Вони переконані, що лише прозорий і юридично бездоганний процес може відновити довіру суспільства до Конституційного суду. Водночас швидкі, популярні рішення можуть призвести до глибшої конституційної кризи й поставити під сумнів легітимність ключового органу в системі стримувань і противаг. Цим може скористатися держава-агресор.

Як повідомлялося раніше, 27 березня Зеленський своїм указом скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ.

Юрист Назар Чорний заявляв, що таке скасування є абсолютно незаконним.

Утім представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, зазначені особи більше не є суддями.

У фракції “Слуги народу” переконані, що згодом голова КСУ Олександр Тупицький припинить спроби повернутися до роботи.