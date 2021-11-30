Відповідний указ №606/2021 опублікований на сайті глави держави.
Про Олександра Поклада відомо мало. Він був начальником 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ.
Керував спецоперацією із затримання співробітника управління “К” СБУ Юрія Расюка і генерал-майора відомства Валерія Шайтанова, підозрюваного в роботі на спецслужби РФ.
В іншому своєму указі Зеленський призначив Іллю Вітюка начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.
- Нагадаємо, раніше народний депутат від партії “Європейська Солідарність” Володимир Ар’єв попередив стосовно послідовного розвалу розвідувальних органів.
- Нагадаємо, 29 листопада Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом готування до “захоплення державних органів”.
- Раніше сповіщалося, що під час пресмарафону 26 листопада Президент Зеленський заявив, що бізнесмен Рінат Ахметов може бути причетним до підготовки державного перевороту за участі Росії.
- Пізніше в Ахметова зреагували на звинувачення Президента України Володимира Зеленського щодо підготовки державного перевороту.
- Під час пресмарафону Зеленський також назвав Бурбу “аферистом”. Та звинуватив того у тому, що він через спецоперацію з “вагнерівцями” хотів втягнути Україну у скандал з Туреччиною.
- Ще він сказав, що на нього здійснюють медіаатаку через закон про олігархів.
- Додатково Президент Зеленський у прямому етері посварився з журналістом Юрієм Бутусовим.
- Нагадаємо, що проти Бутусова відкрито кримінальне провадження за двома статтями: 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами та предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та статті 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). За статтею 414 ККУ йому загрожує до 3 років позбавлення волі, за статтею 437 ККУ – ув’язнення на строк від семи до дванадцяти років.