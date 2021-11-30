Відповідний указ №606/2021 опублікований на сайті глави держави.

Про Олександра Поклада відомо мало. Він був начальником 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ.

Керував спецоперацією із затримання співробітника управління “К” СБУ Юрія Расюка і генерал-майора відомства Валерія Шайтанова, підозрюваного в роботі на спецслужби РФ.

В іншому своєму указі Зеленський призначив Іллю Вітюка начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.