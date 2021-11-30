Зеленський заявив, що бізнесмен Рінат Ахметов може бути причетним до підготовки державного перевороту

Раніше сповіщалося, що під час пресмарафону 26 листопада Президент

Зеленський також назвав Бурбу “аферистом”. Та звинуватив того у тому, що він через спецоперацію з “вагнерівцями” хотів втягнути Україну у скандал з Туреччиною

на нього здійснюють медіаатаку через закон про олігархів

Ще він сказав, що

Нагадаємо,

що проти Бутусова відкрито кримінальне провадження за двома статтями: 414 Кримінального кодексу України

(порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами та предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та статті 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). За статтею 414 ККУ йому загрожує до 3 років позбавлення волі, за статтею 437 ККУ – ув’язнення на строк від семи до дванадцяти років.