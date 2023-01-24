Зеленський призначив Олексія Кулебу заступником керівника Офісу президента

24 січня президент України Володимир Зеленський призначив заступником керівника Офісу президента Олексія Кулебу, котрий очолював Київську ОВА. Раніше на посаді перебував Кирило Тимошенко.

Відповідний указ опублікували на сайті Офісу президента.

Призначити Кулебу Олексія Володимировича Заступником Керівника Офісу президента України”, – мовиться в указі.

Попереднім указом очільник держави звільнив Кулебу з посади голови Київської обласної державної адміністрації.

Зазначимо, 23 січня Кирило Тимошенко, який перебував на посаді заступника голови Офісу президента України, написав заяву на звільнення. Указ про звільнення вже підписав президент України Володимир Зеленський.

На сайті президента України вже з’явився відповідний указ № 28/2023 про звільнення Тимошенка з посади Заступника Керівника Офісу Президента України

“Звільнити Тимошенка Кирила Владленовича з посади Заступника Керівника Офісу Президента України згідно з поданою заявою”, – мовиться в указі.

Варто зазначити, що чутки про звільнення Кирила Тимошенка почали розповсюджуватись ще минулого тижня.

Зокрема про це писали деякі ЗМІ, а також народний депутат України від фракції “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко.

Водночас сам Тимошенко у коментарі Детектор медіа відмовився коментувати слухи щодо свого звільнення.

Кирило Тимошенко став заступником голови Офісу президента України (на той час Адміністрації президента України) 21 травня 2019 року. Він відповідав за інформаційну політику ОПУ. З 2020 року Тимошенко опікувався регіональною політикою, зокрема, “Великим будівництвом” — однією з наймасштабніших ініціатив президента Зеленського.

Зауважимо, що нещодавно Кирило Тимошенко потрапив у декілька скандалів. Зокрема “Наші гроші” повідомили, що парламентський телеканал “Рада” уклав угоду на виробництво програм для інформаційного марафону “Єдині новини” на 120 мільйонів гривень з компанією “Кінокіт”, яку пов’язують із заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком.

У жовтні 2022 року журналісти-розслідувачі повідомили, що Кирило Тимошенко їздить автомобілем, який передали Україні для гуманітарних цілей. Мовиться про позашляховик Chevrolet Tahoe. Це авто передала Україні компанія General Motors, і його повинні були використовувати, аби вивозити українців із зони активних бойових дій та для інших гуманітарних місій.

Довідка. Кулеба Олексій Володимирович — український державний діяч, публічний діяч, громадський діяч. Голова Київської обласної державної адміністрації з 8 лютого по 15 березня 2022 року та з 21 травня 2022 року.