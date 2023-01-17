В Офісі президента задовольнили прохання про звільнення з посади позаштатного радника. Олексія Арестовича за власним бажанням

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі “Українській Правді”.

За словами Никифорова, керівниця Апарату Офісу президента України Марія Вітушок підписала відповідний наказ про звільнення Арестовича.

Нагадаємо, що Олексій Арестович написав заяву про звільнення з посади позаштатного радника Офісу президента України.

“Хочу показати приклад цивілізованої поведінки: принципова помилка, значить, у відставку”, – написав він.

Що передувало відставці Арестовича?

Заяві Олексія Арестовича про звільнення передували його слова про трагедію у Дніпрі 14 січня. Того дня війська РФ здійснили черговий масований обстріл України, завдавши ракетного удару по житловій багатоповерхівці Дніпра ракетою Х-22.

Увечері Арестович в інтерв’ю російському політичному та громадському діячеві Марку Фейгіну заявив, що, ймовірно, російська ракета впала на будинок через те, що її збила українська ППО. Ці слова Арестовича одразу розповсюдили у російських пропагандистських ЗМІ.

Водночас в Україні заява позаштатного радника ОПУ викликала масові обурення, а командування Повітряних сил с простувало слова Арестовича наголосивши, що Україна не має засобів для збиття ракети Х-22.

Після цього Арестович намагався виправдатись та опублікував пост з вибаченням у соціальних мережах.

“Народ, я просто втомився. 320 днів прямих вечірніх ефірів, крім решти роботи, постійне недосипання, постійне інформаційне навантаження, відрядження. Мільйони контактів на день і все з … “надстроковою та надважливою” інформацією”, — написав він.

За його словами, він отримав інформацію від товариша, який раніше служив у лавах ППО. Радник Банкової додав, що не має співробітників для аналізування інформації, яку отримує, але взяв на себе купу “інформаційних та практичних” процесів.

“Мій товариш, колишній ППОшник, ішов вулицею в момент влучання. Він мені сказав, що на 100% чув два вибухи і впізнав перший як роботу ППО. Досі він не помилявся. І був упевнений, що ракету збили”, – написав Арестович.

Однак трохи згодом Олексій Арестович видалив пост, де пояснив свою заяву й опублікував інший зі словами, що “відкликав вибачення”.

Він заявив, що ті хто розповсюдив його заяву “змусили виправдовуватись Командування Повітряних Сил”. На його думку, гірше, коли ціле “армійське Командування змушене виправдовуватися і визнавати помилки”, ніж “один радник поза штатом зі своїми застереженнями”.

Варто зауважити, що це далеко не перший скандал за участі Олексія Арестовича. Зокрема нещодавно він назвав своїх критиків “придурками, які хочуть розкрутитися” на його імені.

У жовтні 2022 року Олексій Арестович під час етеру на каналі російського юриста та блогера Марка Фейгіна грубо висловитися щодо українських студентів. Також він вважає, що не “усі західні тренди” потрібно “тягнути в Україну”.

“Тренди теж є. Особливо в цієї молоді довбаної, яка навчилася у своїх Києво-Могилянських академіях, **анутих бл**ь, які набралися з канадських університетів всіляких фемінізмів і всього іншого, які бігають і прискіпливо говорять: а чи сказав Арестович про “маленьку культуру”, а який він поставив акцент”, – заявив він.

Проте вже згодом вранці наступного дня Арестович перепросив за свій “надто емоційний вислів”. Він пояснив, що був втомлений наприкінці робочого дня.

“Щирі вибачення студентам і викладачам Києво-Могилянської академії (хоча вогнища неомарксистських ідей там трапляються ще як). Тут я був неправий, і, безумовно, гребти під одну гребінку тисячі різних людей за однією формальною ознакою не можна. Чого тільки не ляпнеш у риторичному запалі наприкінці робочого дня, особливо, коли черговий Маск привів тебе в сказ черговою пропозицією подарувати трошки Батьківщини Путіну”, – написав він.

Також наприкінці серпня 2022 року це в етері Youtube-каналу “Фейгін-Live” російського юриста Марка Фейгіна у День пам’яті захисників України (роковини Іловайської трагедії) Арестович заявив, що начебто має звання полковника. Наприкінці вересня у Міноборони заявили, що “не чули про полковника Арестовича”.

Також у серпні газета The Washington Post опублікувала матеріал у якому йшлось про те, що Олексій Арестович не погодився з пропозицією президента України Володимира Зеленського щодо заборони віз ЄС для громадян Росії.

Окрім цього Олексій Арестович заявив, що до повномасштабної війни в Україні “вірили та готувалися”, проте не могли прийняти психологічно. На його думку, навіть експерти та навчені люди до останнього вважали провокації з боку РФ — демонстраційними діями.

У червні 2022 року Олексій Арестович розповів про своє негативне ставлення до ЛГБТ-спільноти, назвавши її представників “людьми з відхиленнями”, яким він “співчуває”. На ці слова Арестовича вже зреагували у КиївПрайді.

Також у червні 2022 року Арестович назвав українську культуру “маленькою”. Тих, хто розкритикував його за ці слова він назвав “довбо*бами”.