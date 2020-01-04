Відповідний пост журналіст опублікував в фейсбук.
Так Мокрик вирішив розібрати найчастіші запитання та твердження, пов’язані з недавнім звільненням і обміном п’яти колишніх співробітників спецпідрозділу “Беркут”, обвинувачених у вбивстві 48 та травмуванні 80 активістів на Майдані.
“Треба розвіяти пил в справі обміняної беркутні, яку напустили за останній тиждень. Тому деякі до цих пір не може протерти очі”, — написав він.
Зокрема, Мокрик нагадав, що розслідування кримінальних проваджень проти колишніх співробітників “Бекрут”, які були передані “Л/ДНР” було завершено ще в 2015 з року, а з 2016 тривав розгляд справи в суді. Цього року розгляд справи мав бути завершеним.
“Розслідування по нині обміняних експрацівниках “Беркута” завершене у 2015 році. Майже одразу акт був переданий до суду з усією доказовою базою. Ще у травні 2016 року Святошинський райсуд Києва почав розгляд справи по суті. Це — справа про 48 вбивств і 80 замахів на вбивство, а не про крадіжку буханки хліба в супермаркеті. Це — близько 140 томів справи в суді. … Суд розглядав справу двічі на тиждень, було вже більше 200 засідань. Хто знає нашу судову систему, той знає, що це — афігєнний турборежим. … За словами судді, вже в цьому році повинен бути вирок. Тобто підсудних випустили прямо з-під вироку”, — пояснив Мокрик.
Також журналіст нагадав, що більшість співробітників “Беркута”, яких звинувачують у вбивствах активістів, втекли в Російську Федерацію. Саме з цієї причини фігурантів справи, яким були обрані запобіжні заходи, було тільки п’ять.
“У цій справі взагалі повідомили про підозру 26 екс-“беркутівцям”. Більшість з них гордо полетіли за кордон — до небратів нашим менших”, —додав він.
Крім цього, Мокрик звернув увагу на те, що кожному з екс-“беркутівців” загрожувало довічне ув’язнення, в зв’язку з чим вони не могли бути звільнені достроково за так званим “законом Савченко”.
“Ітого: протираємо очі, не даємо запудрювати собі мозок, перевіряємо інформацію. Очікуємо продовження процесу”, — підсумував журналіст.
Раніше Євген Чайка в статті для #Букв розповів, як за півроку до вироку справу про розстріли активістів на Майдані розвалювали для обміну полоненими.
28 грудня Київська апеляційний суд відпустив з-під варти екс-“беркутівців”, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 осіб під час Революції гідності. Так, суд прийняв рішення відпустити з-під арешту Олега Янишевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна під особисте зобов’язання. Також “особисте зобов’язання” в якості запобіжного заходу було визначено і для двох інших екс-“беркутівців” — Олександра Маринченка та Сергія Тамтури (які перебували під домашнім арештом).
У той же вечір в Києві група активістів блокувала виїзд автозаків з Лук’янівського СІЗО, де знаходилися троє з п’яти екс- “беркутівців”, обвинувачених у розстрілах на Майдані. Незважаючи на це, “бекрутовців” доставили на КПВВ “Майорське” в Донецькій області для обміну.
- Адвокат сімей Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська заявила, що обмін п’яти колишніх співробітників “Беркута” фактично зупинить розгляд справи по розстрілів на Майдані.
- Президент України Володимир Зеленський запевнив, що розслідування “справи Майдану” буде завершено, незважаючи на звільнення і обмін п’яти екс- “беркутівців”.
- Моніторингова місія ООН стурбована тим, що обмін колишніх співробітників “Беркута”, обвинувачені в убивстві 48 активістів, ускладнить розслідування справ Майдану.