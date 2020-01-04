Відповідний пост журналіст опублікував в фейсбук.

Так Мокрик вирішив розібрати найчастіші запитання та твердження, пов’язані з недавнім звільненням і обміном п’яти колишніх співробітників спецпідрозділу “Беркут”, обвинувачених у вбивстві 48 та травмуванні 80 активістів на Майдані.

“Треба розвіяти пил в справі обміняної беркутні, яку напустили за останній тиждень. Тому деякі до цих пір не може протерти очі”, — написав він.

Зокрема, Мокрик нагадав, що розслідування кримінальних проваджень проти колишніх співробітників “Бекрут”, які були передані “Л/ДНР” було завершено ще в 2015 з року, а з 2016 тривав розгляд справи в суді. Цього року розгляд справи мав бути завершеним.

“Розслідування по нині обміняних експрацівниках “Беркута” завершене у 2015 році. Майже одразу акт був переданий до суду з усією доказовою базою. Ще у травні 2016 року Святошинський райсуд Києва почав розгляд справи по суті. Це — справа про 48 вбивств і 80 замахів на вбивство, а не про крадіжку буханки хліба в супермаркеті. Це — близько 140 томів справи в суді. … Суд розглядав справу двічі на тиждень, було вже більше 200 засідань. Хто знає нашу судову систему, той знає, що це — афігєнний турборежим. … За словами судді, вже в цьому році повинен бути вирок. Тобто підсудних випустили прямо з-під вироку”, — пояснив Мокрик.

Також журналіст нагадав, що більшість співробітників “Беркута”, яких звинувачують у вбивствах активістів, втекли в Російську Федерацію. Саме з цієї причини фігурантів справи, яким були обрані запобіжні заходи, було тільки п’ять.

“У цій справі взагалі повідомили про підозру 26 екс-“беркутівцям”. Більшість з них гордо полетіли за кордон — до небратів нашим менших”, —додав він.

Крім цього, Мокрик звернув увагу на те, що кожному з екс-“беркутівців” загрожувало довічне ув’язнення, в зв’язку з чим вони не могли бути звільнені достроково за так званим “законом Савченко”.

“Ітого: протираємо очі, не даємо запудрювати собі мозок, перевіряємо інформацію. Очікуємо продовження процесу”, — підсумував журналіст.