Журналістка The New York Times розкритикувала Цукерберга за слабкі спроби «приборкати Трампа»

Соціальна мережа Facebook зробила кроки до приборкання Дональда Трампа. Але цього занадто мало і вже занадто пізно.

Про це в своїй статті для The New York Times написала Кара Свішер, американська журналістка технологічного бізнесу і співзасновниця Recode.

“Я поставив посуд у посудомийну машину”, – недавно сказав мені мій 16-річний син, немов би це була послугу, а не його обов’язок. Це спонукало мене написати вам, Марк Цукерберг, виконавчому директору Facebook, з усім роздратуванням матері, останні нерви якої закінчилися давним-давно, коли справа доходить до зловживань, процвітаючих на вашій платформі. Я хочу вам повідомити: ви не отримуєте оплесків за те, що зробили крихітну правильну річ після того, як робили неправильну річ занадто довго. Минулого тижня ви оголосили, що нарешті-то додали ярлики на кричущу дурню, яка транслюється в Facebook президентом Трампом. Але цього занадто мало і вже занадто пізно. І ви все дуже добре розрахували. Ви та інші керівники Facebook продовжуєте тягнути заїжджену фразу: “Ми знаємо, що у нас ще багато роботи”. Це дратує і вам не сподобається, коли я роздратована”.

За словами Свішер, Facebook почав позначати ярликами публікації, хоча недавно в компанії заявляли, що не будуть цього робити.

“Це сталося у відповідь на кампанію, спрямовану на те, щоб переконати рекламодавців бойкотувати вашу компанію, рух, відомий як Stop the Hate for Profit”, – зазначає Свішер.

Ця стрімка кампанія, організована N.A.A.C.P., ADL, Color of Change і іншими, спрямована безпосередньо на Facebook. До кампанії приєдналися Patagonia, REI і гігант споживчих товарів Unilever.

Проте, інші компанії, такі як Starbucks і Coca-Cola, не приєднуються до Stop the Hate for Profit, а замість цього заявляють, що припинять маркетинг у всіх соціальних мережах. “Начебто всі соціальні мережі однакові. Ні, не всі”, – зазначає Кара Свішер.

За словами журналістки, така позиція тільки завдасть шкоди більш дрібним компаніям, таким як Snap і Twitter, які намагаються більш активно вирішувати цю проблему.

“Нечесно змішувати їх з вами; у них менше ресурсів, щоб протистояти маркетинговій посусі. Оскільки Facebook і Google є домінуючими гравцями в цифровий рекламі, проблема ненависті і дезінформації в соціальних мережах залишається на ваш розсуд. Ваша мертва хватка в рекламному бізнесі, безсумнівно, є джерелом вашої влад . Нещодавно я розмовляла з деякими людьми, які займаються бізнесом, які покладаються на Facebook, і всі вони бояться публічно висловлюватися проти вашої платформи”.

На думку Кари Свішер, керівники різних компаній, просто змушені продовжувати рекламу в Facebook, тому що у них немає іншого вибору.

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Наприклад, Starbucks не вилучив свою сторінку з Facebook, де розміщує свій контент для майже 36 мільйонів підписників.

“Отож, час йти. Після багатьох років інерції і нечастого використання Facebook, на цьому тижні я нарешті зробила перші великі кроки до того, щоб піти, деактивувала свою особисту сторінку і прибравши сторінку свого бренду … Швидше за все, я незабаром видалю сторінки в Instagram, як тільки вирішу, що робити з розміщеними там матеріалами”.

Кара Фішер розповіла, що коли видаляла сторінку в Facebook, їй прийшло системне повідомлення про те, чому вона це хоче зробити. Серед причин журналістка зазначила: “занепокоєння”; “я не відчуваю себе в безпеці на Facebook”; “я не вважаю Facebook корисним”.

“Ця колонка – і деактивація мого облікового запису – мій спосіб очистити світ. Але сказати, що я впевнена, що ви, Марк Цукерберг, зробите свій внесок в очищення решти світу, було б перебільшенням. Все ще доволі висока ціна акцій Facebook і ваш повний контроль над компанією означають, що ви можете і будете продовжувати робити все, що побажаєте”.

Кара Свішер нагадала, що популярний сайт Reddit після оновлення своєї політики по контенту заблокував співтовариство r / The_Donald, в якому спілкувалися прихильники президента США Дональда Трампа, а також ще близько двох тисяч інших спільнот. Крім того, платформа для онлайн-трансляцій Twitch заблокувала акаунт президента США Дональда Трампа за прояви ненависті.

“Під цим всім я хочу сказати, Марк, ви повинні покласти свої брудні тарілки в посудомийну машину без мого відома, просто тому що так треба”, – підсумувала Кара Свішер.