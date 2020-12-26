Covid-19 Україна

оновлено 26.12.2020 о 16:02

Всього:

1019876 (+7709)

Хворіють:

350257 (+7709)

Вилікувались:

651917 (+5145)

Померло:

17702 (+121)

16:48 Угорщина першою в ЄС розпочала вакцинацію проти коронавірусу
16:15 Знак підтримки вакцинації: німецький пілот пролетів маршрут у формі шприца
15:13 Бурхливе зростання: курс Bitcoin вперше перевищив $25 000
15:05 The North Face та Gucci оголосили колаборацію з Pokémon GO
14:39 Хор Каньє Веста випустив новий мініальбом «Emmanuel»
14:26 В Україні немає проблем з кисневими точками для пацієнтів з COVID-19, – Ляшко
14:05 Вчені назвали можливу причину алергії на вакцину проти коронавірусу
13:29 У Харкові запалили найбільшу автоялинку в Україні: фото, відео
13:25 Київський метрополітен закупить поїзди з міжвагонним проходом
12:59 У мережі опубліковано новий трейлер серіалу «ВандаВіжен»
12:26 Зеленський призначив очільником Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука: що про нього відомо
11:55 Карді Бі буде передбачати майбутнє своїх фанатів
11:26 У Києві виявили 408 нових випадків COVID-19
11:00 У Каліфорнії дозволили використовувати повністю безпілотні авто для доставки
10:18 Опубліковано офіційний трейлер аніме «Evangelion: 3.0 + 1.0»
09:42 У Британії вже вакцинували проти коронавірусу понад 600 тис. осіб
09:02 В Ефіопії стався жорстокий напад на село: 222 людини загинули
07:30 На сході та півдні України прогнозується мокрий сніг з дощем
00:59 ФІФА скасувала молодіжні чемпіонати світу через COVID-19
00:31 Новий штам COVID-19 виявили в 8 країнах Європи

25 грудня

23:56 Ви не самотні: королева Єлизавета II привітала британців з Різдвом
23:01 Хакери ошукують клієнтів Ledger Wallet: що відомо про аферу
22:44 Елтон Джон в образі Санти Клауса привітав з Різдвом: відео
22:24 На розробника Cyberpunk 2077 подали до суду через невдалий запуск
21:40 У США поліціянт удочерив дівчинку, врятовану ним від знущань батьків
21:24 У Порошенка відповіли Зеленському щодо посадок: не готуй камеру іншому, сам у неї сядеш
20:49 Кронпринц Саудівської Аравії вакцинувався проти COVID-19
20:11 Джонні Депп зібрався оскаржити вирок суду про наклеп проти таблоїду The Sun
19:55 У соборі Паризької Богоматері відбувся перший після пожежі концерт: відео
19:40 Лавров повернув подаровану українську ікону до Боснії

Знак підтримки вакцинації: німецький пілот пролетів маршрут у формі шприца

У більшості країн світу стартувала масова вакцинація населення проти коронавірусу COVID-19. Поки мільйони людей досі вагаються, чи варто робити щеплення, німецький пілот вирішив оригінально підтримати кампанію з масової вакцинації.

Субота, 26 грудня 2020, 16:15

Про це свідчать дані сервісу Flight Radar.

Так, пілот пролетів незвичайний маршрут у формі шприца. Політ було здійснено напередодні старту вакцинації у Європейському Союзі.

Пілот вилетів на легкомоторному літаку Diamond DA20 Katana з аеродрому у місті Фридрихсгафен.  Загалом  політ тривав 1 годину 44 хвилини на висоті 1 км 668 метрів.

Для того, щоб намалювати шприц у повітрі, пілот мав виконати круті та небезпечні повороти. Однак він впорався зі своєю місією.

  • Перші партії вакцини проти коронавірусу вже прибули у всі країни Європейського Союзу. Вакцинація розпочнеться завтра, 27 грудня.
  • Раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що масова вакцинація проти COVID-19 в країнах  Європейського союзу розпочнеться 27 грудня.
  • 24 грудня у Мексиці починалася вакцинація медичних працівників. Таким чином уряд реагує на різкий сплеск кількості госпіталізованих з інфекцій COVID-19.
  • 23 грудня Дубай почав безкоштовну вакцинацію населення проти коронавірусу препаратом компаній Pfizer і BioNTech.
  • 23 грудня у Швейцарії розпочалася масова вакцинація населення проти коронавірусу COVID-19 препаратом компаній Pfizer і BioNTech.
  • Більш ніж половина українців не мають наміру вакцинуватися проти коронавірусу COVID-19, якщо вакцина буде платною. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.
  • Міністерство охорони здоров’я України планує провести першу вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 в лютому 2021 року.
Теги: вакцинація, маршрут, Пилот

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись