Знак підтримки вакцинації: німецький пілот пролетів маршрут у формі шприца

У більшості країн світу стартувала масова вакцинація населення проти коронавірусу COVID-19. Поки мільйони людей досі вагаються, чи варто робити щеплення, німецький пілот вирішив оригінально підтримати кампанію з масової вакцинації.

Про це свідчать дані сервісу Flight Radar.

Так, пілот пролетів незвичайний маршрут у формі шприца. Політ було здійснено напередодні старту вакцинації у Європейському Союзі.

Пілот вилетів на легкомоторному літаку Diamond DA20 Katana з аеродрому у місті Фридрихсгафен. Загалом політ тривав 1 годину 44 хвилини на висоті 1 км 668 метрів.

Для того, щоб намалювати шприц у повітрі, пілот мав виконати круті та небезпечні повороти. Однак він впорався зі своєю місією.

Перші партії вакцини проти коронавірусу вже прибули у всі країни Європейського Союзу. Вакцинація розпочнеться завтра, 27 грудня.

Раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що масова вакцинація проти COVID-19 в країнах Європейського союзу розпочнеться 27 грудня.

24 грудня у Мексиці починалася вакцинація медичних працівників. Таким чином уряд реагує на різкий сплеск кількості госпіталізованих з інфекцій COVID-19.

23 грудня Дубай почав безкоштовну вакцинацію населення проти коронавірусу препаратом компаній Pfizer і BioNTech.

23 грудня у Швейцарії розпочалася масова вакцинація населення проти коронавірусу COVID-19 препаратом компаній Pfizer і BioNTech.