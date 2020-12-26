Знак підтримки вакцинації: німецький пілот пролетів маршрут у формі шприца

Про це свідчать дані сервісу Flight Radar.
Так, пілот пролетів незвичайний маршрут у формі шприца. Політ було здійснено напередодні старту вакцинації у Європейському Союзі.
Пілот вилетів на легкомоторному літаку Diamond DA20 Katana з аеродрому у місті Фридрихсгафен. Загалом політ тривав 1 годину 44 хвилини на висоті 1 км 668 метрів.
Для того, щоб намалювати шприц у повітрі, пілот мав виконати круті та небезпечні повороти. Однак він впорався зі своєю місією.
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