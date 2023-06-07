На наступний день після підриву росіянами Каховської ГЕС в ООН зробили допис про "мову ворожнечі". Ймовірно, він пов'язаний з тим, що протягом доби організації висловлювали обурення через позицію щодо трагедії.

Джерело: ООН в Twitter.

Організація написала, що “мова ненависті в Інтернеті може завдати шкоди в реальному житті”. Вони запустили хештег #NoToHate, надавши поради:

Зробити свої соціальні канали зоною заборони ненависті;

Перевіряти факти, перш ніж ділитися;

Подолати ненависть, ділячись повідомленнями про толерантність і рівність.

Також вони закликали підтримувати тих, хто став мішенню ворожнечі.

Водночас користувачі соціальних мереж відреагували на пост ООН, зокрема назвавши її — “UN – United Nothing” (Об’єднане нічого).

Організації стали ставити питання щодо того, чи можуть пересічні українці так само сказати “ні” на геноцид з боку росіян?

“Чи можемо ми також сказати “ні” тим, хто сприяє геноциду? Чи можемо ми зробити Україну неросійською зоною? Чи ви думаєте, що наші слова завдають вам більше болю, ніж нам геноцид?” – написав користувач.

Користувачі наголосили, що мають претензії не до певної особи, а до організації у цілому.

Також вони навели приклад зі скриншотом повітряної тривоги у Києві, що прямо зараз відбувається “мова ворожнечі”, запитавши, чи є якійсь ще коментарі.

Дехто згадав, як у Києві невідомі приклеїли на автівку Організації Об’єднаних Націй плакат англійською мовою Useless — “неспроможні”.

Одна з користувачок вважає, що ООН толерує війну Росії в Україні.

Ще користувачі почали тролити організацію, що вона “образилася” замість чинити реальні кроки.

Підрив Каховської ГЕС. Що відомо?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає.

За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.