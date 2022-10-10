Фотографії надав кореспондент #Букв.

Київська міська військова адміністрація зазначала, що у Шевченківському районі є три влучання. Внаслідок атаки пошкоджено проїжджу частину. Також шість автомобілів загорілися і 15 пошкоджено.

Фото: #Букви

“За попередньою інформацією, 5 осіб загинуло, 24 травмовано. Також два влучання в різні обʼєкті інфраструктури. Постраждали 3 особи”, — йдеться у повідомленні.

Потерпілим надали медичну допомогу.

Фото: #Букви

У Києві перші вибухи сталися близько 8:25, під час повітряної тривоги. Спочатку у Шевченківському районі столиці пролунала низка вибухів. Згодом вибухи відбулися на Лівому березі столиці.

Фото: #Букви

Загалом атаки відбулися по чотирьох районах Києва. Під масованим обстрілом опинилися Шевченківський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський райони.

Станом на 12 годину речниця ДСНСУ Світлана Водолага передала в ефірі телемарафону, що у Києві внаслідок російського ракетного обстрілу відомо про п’ятьох загиблих і 47 постраждалих.

“Сьогодні рятувальники працювали на шістьох точках, куди влучили ворожі ракети. Унаслідок масованої атаки, за попередньою інформацією, загинуло п’ятеро людей і є сорок сім постраждалих. Також дванадцятьох людей врятували і двадцять чотири людини рятувальники евакуювали з пошкоджених будинків”, — сказала вона.

Тривають операції з розбору завалів. Тому не виключено, що кількість постраждалих може зростати.

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви