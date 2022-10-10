Російські військові здійснили обстріл чотирьох районів Києва зранку 10 жовтня. У Шевченківському районі внаслідок атаки загинуло п'ятеро осіб, ще 24 - постраждали.

Фотографії надав кореспондент #Букв.

Київська міська військова адміністрація зазначала, що у Шевченківському районі є три влучання. Внаслідок атаки пошкоджено проїжджу частину. Також шість автомобілів загорілися і 15 пошкоджено.

“За попередньою інформацією, 5 осіб загинуло, 24 травмовано. Також два влучання в різні обʼєкті інфраструктури. Постраждали 3 особи”, — йдеться у повідомленні.

Потерпілим надали медичну допомогу.

У Києві перші вибухи сталися близько 8:25, під час повітряної тривоги. Спочатку у Шевченківському районі столиці пролунала низка вибухів. Згодом вибухи відбулися на Лівому березі столиці.

Загалом атаки відбулися по чотирьох районах Києва. Під масованим обстрілом опинилися Шевченківський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський райони.

Станом на 12 годину речниця ДСНСУ Світлана Водолага передала в ефірі телемарафону, що у Києві внаслідок російського ракетного обстрілу відомо про п’ятьох загиблих і 47 постраждалих.

“Сьогодні рятувальники працювали на шістьох точках, куди влучили ворожі ракети. Унаслідок масованої атаки, за попередньою інформацією, загинуло п’ятеро людей і є сорок сім постраждалих. Також дванадцятьох людей врятували і двадцять чотири людини рятувальники евакуювали з пошкоджених будинків”, — сказала вона.

Тривають операції з розбору завалів. Тому не виключено, що кількість постраждалих може зростати.