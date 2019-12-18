Про це повідомляють #Букви.

Вся територія урядового кварталу посилено охороняється поліцією.

На площі люди стоять з прапорами ВО “Свобода”, “Національного корпусу”, Аграрного союзу України, партії “Батьківщина” та іншими.

У порівнянні з вчорашнім днем – все дуже спокійно.

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Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через сутички біля Верховної Ради України і затримали 26 осіб.

  • 17 грудня під стінами Верховної Ради, де проходили чотири акції протесту, відбулися сутички.
  • В результаті сутичок постраждали двоє правоохоронців.
  • #Букви опублікували відео сутичок.
  • Пізніше того ж дня сутички відновилися, є постраждалі серед мітингувальників.
  • Лідер “Національного корпусу” і екскомандир добровольчого полку “Азов” Андрій Білецький заявив, що акція протесту проти продажу землі сільськогосподарського призначення під Верховною Радою буде безстроковою.