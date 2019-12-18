Про це повідомляють #Букви.
Вся територія урядового кварталу посилено охороняється поліцією.
На площі люди стоять з прапорами ВО “Свобода”, “Національного корпусу”, Аграрного союзу України, партії “Батьківщина” та іншими.
У порівнянні з вчорашнім днем – все дуже спокійно.
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через сутички біля Верховної Ради України і затримали 26 осіб.
- 17 грудня під стінами Верховної Ради, де проходили чотири акції протесту, відбулися сутички.
- В результаті сутичок постраждали двоє правоохоронців.
- #Букви опублікували відео сутичок.
- Пізніше того ж дня сутички відновилися, є постраждалі серед мітингувальників.
- Лідер “Національного корпусу” і екскомандир добровольчого полку “Азов” Андрій Білецький заявив, що акція протесту проти продажу землі сільськогосподарського призначення під Верховною Радою буде безстроковою.