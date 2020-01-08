У Мережі оприлюднені кадри і відео з місця катастрофи літака Boeing-737 в Ірані, в результаті якої загинули 176 людей, в тому числі 11 громадян України.

Фото, зокрема, опублікували новинні агентства Reuters, Associated Press, іранське ISNA.

Також в Мережі з’явилося відео моменту падіння українського літака під Тегераном. Запис оприлюднили очевидці.

🎥 تصاویر اولیه از حریق هواپیمای اوکراینی در منطقه شهریار#سقوط_هواپيما pic.twitter.com/UhdpNx0NME — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) January 8, 2020

WATCH: Video shows Boeing 737 with 180 people on board on fire, crashing near Tehran pic.twitter.com/7cQMLF6bkY — BNO News (@BNONews) January 8, 2020

Аварія сталася орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні.

Boeing-737 української авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

Загалом загинули 176 осіб (167 пасажирів і 9 членів екіпажу).

Офіс Генерального прокурора вже почав розслідування катастрофи Boeing-737. Дані були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).

Як повідомляє Reuters, літак після аварії загорівся. Уламки лайнера розкидало по полю на північний захід від столиці Ірану.

Також є інформація, що пілот не повідомляв про якісь проблеми безпосередньо перед катастрофою.

На місці трагедії наразі знаходяться представники українського посольства і консульства.

صبح چهارشنبه (۱۸ دی) یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ متعلق به خطوط هوایی اوکراین حوالی فرودگاه امام خمینی سقوط کرد. این هواپیما که عازم پایتخت اوکراین بود، ۱۸۰ مسافر و خدمه داشته است.

ویدئو حاوی تصاویر دلخراش است.#سقوط_هواپیمای_اوکراینی#Boing737https://t.co/DoEiLmPK2t pic.twitter.com/EPw7Cib2To — ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) January 8, 2020