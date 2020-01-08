Фото, зокрема, опублікували новинні агентства Reuters, Associated Press, іранське ISNA.

Також в Мережі з’явилося відео моменту падіння українського літака під Тегераном. Запис оприлюднили очевидці.

Аварія сталася орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні.

Boeing-737 української авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

Загалом загинули 176 осіб (167 пасажирів і 9 членів екіпажу).

Офіс Генерального прокурора вже почав розслідування катастрофи Boeing-737. Дані були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).

Як повідомляє Reuters, літак після аварії загорівся. Уламки лайнера розкидало по полю на північний захід від столиці Ірану.

Фото: Reuters

Також є інформація, що пілот не повідомляв про якісь проблеми безпосередньо перед катастрофою.

На місці трагедії наразі знаходяться представники українського посольства і консульства.

Фото: АР

Фото: Reuters

Фото: ISNAMEDIA

  • Незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, було 176 осіб. Ніхто не вижив.
  • Президент України Володимир Зеленський через катастрофу літака МАУ у Тегерані терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва.
  • При Раді нацбезпеки і оборони України створено оперативний штаб у зв’язку з авіакатастрофою.
  • Компанія “Міжнародні авіалінії України” прийняла рішення скасувати польоти до Ірану на невизначений строк.
  • Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що станом на вчорашній день не було передумов забороняти авіаперельоти в повітряному просторі Ірану.