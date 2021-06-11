Бредлі Купер прокоментував чутки про роман Ірини Шейк та Каньє Веста

Колишній чоловік моделі Ірини Шейк Бредлі Купер не залишився осторонь чуток про її роман з репером Каньє Вестом.

Про це повідомляє Us Weekly.

Інсайдери з близького оточення голлівудського актора повідомили, що він вже чув інформацію про роман Шейк та Веста, але надає перевагу не втручатися у її особисте життя. Зараз Шейк та Купера поєднує лише дружба та спільна донька.

“Бредлі повністю підтримає будь-який вибір Ірини. Він просто хоче, щоб вона була щаслива”, – розповів інсайдер.

Додамо, що Бредлі Купер та Ірина Шейк почали зустрічатися у 2015 році. Через два роки знаменитості стали батьками доньки Леї де Сен. У 2019 році пара розлучилася, але Ірина та Бредлі залишилися друзями.