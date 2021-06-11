Бредлі Купер прокоментував чутки про роман Ірини Шейк та Каньє Веста

Про це повідомляє Us Weekly.
Інсайдери з близького оточення голлівудського актора повідомили, що він вже чув інформацію про роман Шейк та Веста, але надає перевагу не втручатися у її особисте життя. Зараз Шейк та Купера поєднує лише дружба та спільна донька.
“Бредлі повністю підтримає будь-який вибір Ірини. Він просто хоче, щоб вона була щаслива”, – розповів інсайдер.
Додамо, що Бредлі Купер та Ірина Шейк почали зустрічатися у 2015 році. Через два роки знаменитості стали батьками доньки Леї де Сен. У 2019 році пара розлучилася, але Ірина та Бредлі залишилися друзями.
Нагадаємо, що відомий репер Каньє Вест вирушив на відпочинок до французького Провансу в компанії з моделлю Іриною Шейк. 8 червня, Вест святкував свій день народження. Схоже, у цей день з ним була Шейк. Це перша поява репера з жінкою після гучного розлучення з Кім Кардаш’ян.
Потім з’явилася інформація, що Каньє Вест та Ірина Шейк зустрічаються вже кілька місяців, але все ще не оголошують себе парою.
Пізніше стало відомо, що Кім Кардаш’ян знала про роман свого ексчоловіка Каньє Веста з моделлю Іриною Шейк. Проте вона не проти цих стосунків.
- 19 лютого Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”.
- Репер заявив, що насправді крапку у стосунках з Кардаш’ян поставив саме він. Телезірка своєю чергою публічно розповіла про проблеми в їхньому шлюбі.
- Як відомо, в шлюбі з’явилися двоє дітей — дочка Норт (майже 8 років), син Сейнт (6 років). Після двох пологів Кім мала проблеми зі здоров’ям. Ще двоє дітей — дочка Чикаго (3 роки) і син Псалм (два роки) — були народжені сурогатною матір’ю. Каньє Вест погодився на спільну опіку над чотирма дітьми.