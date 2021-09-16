Ірина Шейк вперше прокоментувала чутки про роман з Каньє Вестом

Про це Шейк заявила у коментарі виданню Highsnobiety.
Як відомо, репер Каньє Вест вирушив на відпочинок до французького Провансу з моделлю Іриною Шейк. 8 червня, Вест святкував свій день народження. Схоже, у цей день з ним була Шейк. Це перша поява репера з жінкою після гучного розлучення з Кім Кардаш’ян.
Після цього ЗМІ активно писали про роман Веста та Шейк, однак зірки не підтверджували свої стосунки. Модель вирішила вперше прокоментувати чутки.
“Завтра будуть чутки, що я зустрічаюся зі своїм швейцаром? А післязавтра це буде хтось інший. Слухайте, в моєму особистому житті завжди щось відбувається, але я просто тримаю це при собі”, – сказала Шейк.
Нагадаємо, що раніше з’явилася інформація, що Каньє Вест та Ірина Шейк зустрічаються вже кілька місяців, але все ще не оголошують себе парою.
Пізніше стало відомо, що Кім Кардаш’ян знала про роман свого ексчоловіка Каньє Веста з моделлю Іриною Шейк. Проте вона не проти цих стосунків.
- 19 лютого Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”.
- Репер заявив, що насправді крапку у стосунках з Кардаш’ян поставив саме він. Телезірка своєю чергою публічно розповіла про проблеми в їхньому шлюбі.
- Як відомо, в шлюбі з’явилися двоє дітей — дочка Норт (майже 8 років), син Сейнт (6 років). Після двох пологів Кім мала проблеми зі здоров’ям. Ще двоє дітей — дочка Чикаго (3 роки) і син Псалм (два роки) — були народжені сурогатною матір’ю. Каньє Вест погодився на спільну опіку над чотирма дітьми.