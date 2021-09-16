Ірина Шейк вперше прокоментувала чутки про роман з Каньє Вестом

Модель Ірина Шейк прокоментувала чутки про роман з репером Каньє Вестом. Зірка наголосила, що надає перевагу не розголошувати деталі особистого життя.

Про це Шейк заявила у коментарі виданню Highsnobiety.

Як відомо, репер Каньє Вест вирушив на відпочинок до французького Провансу з моделлю Іриною Шейк. 8 червня, Вест святкував свій день народження. Схоже, у цей день з ним була Шейк. Це перша поява репера з жінкою після гучного розлучення з Кім Кардаш’ян.

Після цього ЗМІ активно писали про роман Веста та Шейк, однак зірки не підтверджували свої стосунки. Модель вирішила вперше прокоментувати чутки.

“Завтра будуть чутки, що я зустрічаюся зі своїм швейцаром? А післязавтра це буде хтось інший. Слухайте, в моєму особистому житті завжди щось відбувається, але я просто тримаю це при собі”, – сказала Шейк.