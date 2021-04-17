Про це повідомляє Fox News.
36-річний Гарі та 38-річний Вільям йшли в третій черзі процесії членів королівської родини. Брати не йшли поряд. Між ними був їх двоюрідний брат Пітер Філліпс.
Першими йшли принц Чарльз та принцеса Анна. Далі – дядько Гаррі та Вільяма, князь Андрій.
За словами очевидців, ані Гаррі, ані Вільям, не були емоційними поки йшли за труною діда та під час прощання з ним в каплиці Святого Георгія.
Це перша спільна публічна поява принців після скандального інтерв’ю герцога та герцогині Сассекських американській телеведучій Опрі Уїнфрі.
До слова, дружина Гаррі, Меган Маркл, не прилетіла попрощатися з принцом Філіпом, а залишилася в Каліфорнії. Причиною називають той факт, що Меган не дозволив летіти її сімейний лікар. Зовсім скоро герцогиня має стати матір’ю вдруге.
Чоловік Єлизавети II помер 9 квітня у віці 99 років. Церемонія поховання відбудеться 17 квітня у каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку – початок о 15:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).
Відомо, що у зв’язку з пандемією коронавірусу похорон герцога Единбурзького відбудеться з деякими змінами. Прощання з членом королівської родини пройде без представників громадськості.
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