Про це вона написала в Stories в Instagram-акаунті.
“Народ, який ще камінг-аут. Ви серйозно? Уважно почитайте, що таке квір. І не приплітайте мені те, що я не казала”, – написала Заріцька.
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Нагадаємо, Заріцька оголосила себе квір-людиною.
Як відомо, слово “квір” позначає людей, що мають відмінну від гетеросексуальної орієнтацію, тих, хто не ідентифікує себе з конкретною статтю чи сексуальністю.
Також слово”квір”можуть використовувати як синонім поняття “представник ЛГБТ-спільноти”, або ж вживати щодо людей, які не хочуть ідентифікувати себе з конкретною статтю чи сексуальністю. В останньому випадку ідентифікація квір-людини виходить за рамки бінарності “чоловік – жінка”.
Нагадаємо, що український співак Меловін (Melovin) під час виступу на фестивалі Atlas Weekend на сцені поцілувався з дівчиною, а потім із хлопцем. Проте поцілунок вирізали з трансляції.
Пізніше медіакомпанія StarLightMedia прокоментувала інцидент із перерваною телетрансляцією по закінченню виступу співака Меловіна (Melovin) на Atlas Weekend, коли він зробив публічний камінґ-аут. В компанії зауважили, що камінґ-аути дуже важливі.
- Раніше у мережі шахраї продавали засоби для схуднення, які нібито рекомендує вокалістка групи KAZKA, харків’янка Олександра Заріцька.
- У серпні минулого року український гурт KAZKA, який брав участь у національному відборі на “Євробачення-2019”, презентував відеокліп на свій трек “Пісня Сміливих Дівчат”.
- У жовтні український гурт KAZKA представив кліп на пісню “Острів”. Відеоробота знімалася у Зоні відчуження впродовж одного дня в рамках проєкту “Звуки Чорнобилю”.
- У листопаді гурт української співачки Олександри Заріцької KAZKA презентував перший трейлер свого мультсеріалу “Таємниця Чарголосу”.