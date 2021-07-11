Солістка українського гурту KAZKA Олександра Заріцька спростувала свою заяву про те, що є "квіром".

Про це вона написала в Stories в Instagram-акаунті.

“Народ, який ще камінг-аут. Ви серйозно? Уважно почитайте, що таке квір. І не приплітайте мені те, що я не казала”, – написала Заріцька.

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Нагадаємо, Заріцька оголосила себе квір-людиною.

Як відомо, слово “квір” позначає людей, що мають відмінну від гетеросексуальної орієнтацію, тих, хто не ідентифікує себе з конкретною статтю чи сексуальністю.

Також слово”квір”можуть використовувати як синонім поняття “представник ЛГБТ-спільноти”, або ж вживати щодо людей, які не хочуть ідентифікувати себе з конкретною статтю чи сексуальністю. В останньому випадку ідентифікація квір-людини виходить за рамки бінарності “чоловік – жінка”.

Нагадаємо, що український співак Меловін (Melovin) під час виступу на фестивалі Atlas Weekend на сцені поцілувався з дівчиною, а потім із хлопцем. Проте поцілунок вирізали з трансляції.

Пізніше медіакомпанія StarLightMedia прокоментувала інцидент із перерваною телетрансляцією по закінченню виступу співака Меловіна (Melovin) на Atlas Weekend, коли він зробив публічний камінґ-аут. В компанії зауважили, що камінґ-аути дуже важливі.