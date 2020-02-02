Иранская сторона предложила семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе около Тегерана, по 80 тысяч долларов компенсации.

Об этом в комментарии “ТСН” заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер рассказал, что у него было два длительных разговора с президентом Ирана, в которых тот не раз просил прощение, обещал наказать виновников, а также гарантировал компенсации семьям погибших украинцев.

“Он сказал – это только наша вина, мы сделаем все, чтобы все виновные были наказаны и будет компенсация”, – рассказал Зеленский.

Президент напомнил, что украинское правительство выделило по 200 тысяч гривен семьям погибших. Єто первая часть общей компенсации.

Вторая будет от МАУ через страховые компании.

“Там сложная ситуация, страховым компаниям нелегко сейчас с иранской стороной работать, поскольку Иран под санкциями. Выход уже нашли, уже для одной семьи подготовлены документы. Все эти документы собираются вручную, через некоторое время все будет выплачено”, – пояснил он.

Третья часть – от Ирана. Пока что речь идет о сумме в 80 тысяч долларов для одной семьи, но Украина на это не согласна.

“Относительно иранской стороны – они предложили сразу 80 тысяч долларов каждой семье каждого погибшего, но мы на это не согласились. Мне кажется, что это маловато. Когда жена погибшего говорит, что муж был единственный кормильцем, а у нее работы нет и ребенку надо в институт поступать – 80 тысяч долларов это совсем мало. Хотя, конечно, не измеряется человеческая жизнь никакими деньгами, но мы будем давить, чтобы выплаты были больше”, – резюмировал глава государства.