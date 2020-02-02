Об этом в комментарии “ТСН” заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
Украинский лидер рассказал, что у него было два длительных разговора с президентом Ирана, в которых тот не раз просил прощение, обещал наказать виновников, а также гарантировал компенсации семьям погибших украинцев.
“Он сказал – это только наша вина, мы сделаем все, чтобы все виновные были наказаны и будет компенсация”, – рассказал Зеленский.
Президент напомнил, что украинское правительство выделило по 200 тысяч гривен семьям погибших. Єто первая часть общей компенсации.
Вторая будет от МАУ через страховые компании.
“Там сложная ситуация, страховым компаниям нелегко сейчас с иранской стороной работать, поскольку Иран под санкциями. Выход уже нашли, уже для одной семьи подготовлены документы. Все эти документы собираются вручную, через некоторое время все будет выплачено”, – пояснил он.
Третья часть – от Ирана. Пока что речь идет о сумме в 80 тысяч долларов для одной семьи, но Украина на это не согласна.
“Относительно иранской стороны – они предложили сразу 80 тысяч долларов каждой семье каждого погибшего, но мы на это не согласились. Мне кажется, что это маловато. Когда жена погибшего говорит, что муж был единственный кормильцем, а у нее работы нет и ребенку надо в институт поступать – 80 тысяч долларов это совсем мало. Хотя, конечно, не измеряется человеческая жизнь никакими деньгами, но мы будем давить, чтобы выплаты были больше”, – резюмировал глава государства.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- 19 января в аэропорт “Борисполь” прибыл борт с телами экипажа самолета Boeing-737.
- Впоследствии появилась информация, что иранская сторона настаивает на том, чтобы черные ящики сбитого под Тереганом самолета МАУ были расшифрованы в Иране.