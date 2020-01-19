Об этом сообщают #Буквы.
На самом аэродроме присутствуют первые лица государства: Президент Владимир Зеленский, Премьер-министр Алексей Гончарук, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка и другие.
Военнослужащие по одному выносят гробы, которые накрыты национальными флагами.
Напомним, что в 11:30 начнется церемония прощания с погибшими украинцами.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- Завершена идентификация тел граждан Украины, погибших в катастрофе самолета Boeing 737 в Иране вследствие ракетной атаки.
- Президент авиакомпании “Международные авиалинии Украины” (МАУ) Евгений Дыхне призвал украинцев приобщиться к прощанию с погибшими в авиакатастрофе в Иране.