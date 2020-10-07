Азербайджан обвинил Армению в обстрелах населенных пунктов

Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана
“Села Тертерского, Бардинского, Агдамского, Агджабединского, Физулинского и Джебраильского районов подвергаются обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. Азербайджанская Армия принимает адекватные меры”, – заявили в оборонном ведомстве.
В свою очередь пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что со вчерашнего дня армия обороны “продолжала наносить сокрушительные удары противнику, значительно улучшая свои позиции”.
“В частности, вчера, около 14:00, была организована контратака на северном направлении при активном участии подразделения особого назначения Армии обороны Арцаха и отряда ОО “Волонтерское движение” была организована контратака на северном направлении, и была возвращена высота Варангатаг (Луласаз). На этой высоте противник оставил шесть трупов. В настоящее время боевые действия в зоне арцахско-азербайджанского конфликта продолжаются”, – сказала она.
Кроме того, армянские военные уничтожили очередную большую базу горюче-смазочных материалов противника.
История конфликта
27 сентября этого года стало известно об обстрелах в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвиняли друг друга в вооруженных провокациях.
В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха.
В свою очередь власти Азербайджана сообщили, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта. Сообщалось о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.
В настоящее время власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.
Ранее военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 сентября объявил о частичной мобилизации в стране.
29 сентября в министерстве обороны Армении заявили об участии турецких самолетов в атаке на армянские населенные пункты. Турция отрицает свое участие в конфликте.
- На конец дня 27 сентября в результате боев армянская армия понесла серьезные потери – было уничтожено 22 танка и другой бронетехники, 15 зенитно-ракетных комплексов “ОСА”, 18 беспилотных летательных аппаратов, 8 артиллерийских установок. Потери армянской стороны в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными.
- Совет безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и срочно возобновить переговоры.
- 30 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана.
- В субботу, 3 октября, армия Азербайджана перешла в масштабное наступление.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что 4 октября армия освободила от армянской оккупации город Джебраил в Нагорном Карабахе.