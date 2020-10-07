Азербайджан обвинил Армению в обстрелах населенных пунктов

Власти Азербайджана заявили об обстрелах населенных пунктов со стороны Армении.

Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана

“Села Тертерского, Бардинского, Агдамского, Агджабединского, Физулинского и Джебраильского районов подвергаются обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. Азербайджанская Армия принимает адекватные меры”, – заявили в оборонном ведомстве.

В свою очередь пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что со вчерашнего дня армия обороны “продолжала наносить сокрушительные удары противнику, значительно улучшая свои позиции”.

“В частности, вчера, около 14:00, была организована контратака на северном направлении при активном участии подразделения особого назначения Армии обороны Арцаха и отряда ОО “Волонтерское движение” была организована контратака на северном направлении, и была возвращена высота Варангатаг (Луласаз). На этой высоте противник оставил шесть трупов. В настоящее время боевые действия в зоне арцахско-азербайджанского конфликта продолжаются”, – сказала она.

Кроме того, армянские военные уничтожили очередную большую базу горюче-смазочных материалов противника.

История конфликта

27 сентября этого года стало известно об обстрелах в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвиняли друг друга в вооруженных провокациях.

В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха.

В свою очередь власти Азербайджана сообщили, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта. Сообщалось о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.