Глава СБУ Иван Баканов заявил о том, что обыски в офисе телеканала "1+1" являются необходимыми следственными мероприятиями и не являются давлением на СМИ.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Как сообщалось ранее, в среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины нагрянула с обысками в здание по улице Куреневской, 18 в Киеве, где располагается редакция спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1″.

Баканов призвал представителей телеканала “1+1” не спекулировать фактами и не манипулировать общественным мнением, освещая расследование дела о незаконном прослушивании Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

По мнению главы СБУ, журналисты должны быть заинтересованы в установлении истины по этому резонансному делу и всесторонне содействовать расследованию.

“Ни о каком давлении на журналистов телеканала “1+1″ или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И быть не может в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследование уголовного дела о незаконном прослушивании главы Правительства. И следственные действия проходили не только по улице Куреневской, 18, но и по другим адресам проверяемых лиц”, – подчеркнул Баканов.

Также глава СБУ отметил, что соответствующие следственные действия по этому делу проводились относитиельно министров, представителей государственной власти и УГО. Отдельные чиновники с согласия прошли проверку на детекторе лжи и все без исключения отнеслись к этой ситуации с пониманием.

Баканов сообщил, что к незаконной записи разговоров в помещениях Кабмина, их дальнейшего монтажа и распространения “могут быть причастны отдельные лица, которые периодически посещают и используют во время своей деятельности помещения на улице Куреневской”.

Расследование ведется по ч.3 ст. 359 УК Украины (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации, совершенное организованной группой).

В ходе обысков в редакции спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1” правоохранители изъяли у журналистов 2 системных блока.

Напомним, журналист Евгений Куксин, на рабочем месте которого проводились обыски, связал их с расследованием дела о так называемых “пленках Гончарука” — попавших в Сеть записях, сделанных во время рабочего совещания премьера, повесткой дня которого был вопрос о том, каким образом на пальцах объяснить несведущему в вопросах экономики президенту Зеленскому действия Кабмина и НБУ в монетарной политике.

Указанные записи, как известно, распространял непосредственно Александр Дубинский. Фотографы #Букв запечатлели переписку нардепа от фракции “Слуги народа”, бывшей журналистки телеканала “1+1” Ольги Смаглюк-Василевской, в которой она отказалась помочь своему коллеге Александру Дубинскому разгонять новость о прослушке Премьер-министра Алексея Гончарука.

“1+1” связывает обыски, которые сегодня проводит СБУ, с деятельностью программы “Гроші”. Ее ведущим был нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский. Об этом идет речь в официальном заявлении 1+1media. Однако в Службе безопасности Украины подтвердили, что обыски на телеканале “1+1” связаны с делом о создании и хранении аудиофайлов, полученных незаконным путем.