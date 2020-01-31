Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов “Свобода Слова Савика Шустера” на канале “Украина”.
“Мы понимаем общее количество людей, которые сегодня находятся на территории Китайской народной республики. Мы понимаем, сколько непосредственно людей есть в том городе (Ухань — ред.), там у нас 51 человек. Они не могут никуда уехать, потому что город заблокирован войсками. Они никого никуда не пускают”, — заявил Данилов.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Согласно последним данным, в мире зафиксировали 9 тысяч 692 случая заражения. При этом, количество летальных случаев в результате инфикации возросло до 213.
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