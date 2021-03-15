"Слив" спецоперации по "вагнеровцам" мог произойти только на очень высоком уровне. В списке подозреваемых президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Адрей Ермак, начальник комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель председателя Офиса президента Роман Машовец.

Об этом в интервью изданию “Гордон” рассказал журналист, главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов.

По данным журналиста, 24 июля 2020 начальник Главного управления разведки Василий Бурба вместе с посвященным от СБУ участником операции, первым заместителем председателя Русланом Баранецким поехали на доклад по спецоперации по “вагнеровцам” к президенту Украины Владимира Зеленского.

“(На совещании по “вагнеровцам”, – ред.) был президент Украины, был глава Офиса президента Андрей Ермак, был начальник комитета по разведке – первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко, был заместитель председателя Офиса президента Роман Машовец и присутствовала в кабинете секретарша президента Мария Левченко”, – отмечает он.

Бутусов подчеркнул, что террористы выехали из России.

“То есть до этого момента никакой утечки информации произойти не могло. То есть до этого момента все наши государственные органы действовали безупречно. … И вот после того, как был сделан этот доклад, реакция последовала совершенно неадекватная. Поскольку нет расследования, мне трудно сейчас определить, кто именно и детально сказал. Кто сказал “нет”. Есть данные, что сказал “нет” первым глава Офиса президента Андрей Ермак. На тот момент он вел личные переговоры с помощником президента Российской Федерации Дмитрием Козаком и снова обсуждалось какое-то перемирие, прекращение огня. Скажем, вещи, которые в Украине вызвали очень большие вопросы. И мне трудно понять: никакой мотивации, насколько я знаю, от участников этой беседы – то, что я слышал – никакой мотивации отказа не было. То есть Ермак сказал “нет”, президент Украины его не остановил и, по сути, поддержал это решение. И после того, как Ермак сказал “нет”, он сказал, что эту операцию нужно перенести. Перенос операции по сути означал ее провал. Потому что держать 30 человек в Минске накануне выборов в гостинице в ожидании чего-то несколько дней – это однозначно утечка информации. Это люди, которые наверняка кому-то что-то расскажут. На них наверняка будут смотреть. Поэтому когда им дали команду, чтобы они не летели в этот день, когда они прибыли в Минск, а чтобы они подождали еще три дня, стало ясно: произойдет утечка”, – добавил Бутусов.

“Это (слить информацию, – ред.) мог сделать кто-то из тех, кто был в кабинете. И список основных подозреваемых довольно короткий. Мы понимаем, что позвонить в Минск из этих людей, вот так, чтобы об этом знал Лукашенко и благодарил коллег может только кто-то из высших руководящих деятелей. Кто имел право на такие звонки в Минск? Кто мог связаться? Я считаю, что невозможно на данном этапе говорить, что это мог сделать Бурба и Баранецкий. Если бы они, участники операции, хоть что-то где-то сказали – этот бы рейс, из-за которого Путин не единожды, к слову сказать, звонил Лукашенко и сделал публичное заявление о том, что мы требуем их вернуть … Так вот, эти люди, которые так важны для Путина вдруг оказались, их бы просто не пустили бы. То есть самый маленький слив – они бы остались в России. Есть президент Украины, есть глава Офиса президента Ермак, есть начальник комитета по разведке Демченко, есть заместитель председателя Офиса президента Машовец. Эти люди очень четко слышали, что произошло. Они имели коммуникацию с Беларусью. И я, конечно, думаю, что это мог быть только очень высокий уровень. Я не думаю, что мы можем сейчас что-то про секретаря говорить, это может быть только очень высокий уровень. Именно для того, чтобы установить точно, кто именно звонил, кто передал сигнал, и необходимо немедленно, чтобы было уголовное дело, где все эти лица были допрошены, проведены очные ставки. … Это очень серьезная угроза национальной безопасности. То есть кто-то, кто находился в кабинете президента, провалил операцию”, – резюмировал журналист.

Что известно о спецоперации по “вагнеровцам”?

В конце июля правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”. В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании”, однако задержали только 33 человека.

Впоследствии журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook и “Украинской правды” сообщили, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ППК “Вагнера”, для чего выманили их в Беларусь.

Сообщалось, что ГУР, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора готовили операцию больше года. В рамках спецоперации боевиков наняли по поддельным договорам охранять нефтяные вышки в Венесуэле. Во время вербовки они дали под запись свидетельства о преступлениях на территории Украины, потому что думали, что показывают “работодателю” уровень “квалификации”. Боевики должны были вылететь из Минска. Им уже даже купили билеты.

Из 33 задержанных 28 оказались боевиками. 9 из них — граждане Украины, 11 — находятся в базе “Миротворца”. В составе группы были те, кто, вероятно, был причастен к сбитию Boeing МН-17, Ил-76 под Луганским аэропортом, АН-26 около Луганска.

24 июля заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий и начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента.

Тогда на встрече присутствовали Ермак, Зеленский, глава комитета по разведке Руслан Демченко и заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец.

Ермак попросил отложить операцию, чтобы не сорвать обмен пленными. Руководители спецслужб говорили, что операцию уже нельзя останавливать, но Зеленский в результате поддержал Ермака — ее перенесли на 30 июля. Уже 29 июля “вагнеровцев” задержали в минском пансионате.

Украинские разведчики заподозрили слив информации Федеральной службе безопасности РФ. После того как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.

14 августа стало известно, что Беларусь передала задержанных наемников России, несмотря на запросы Офиса генерального прокурора о передаче их украинской стороне.

В Службе безопасности Украины категорически отрицали участие СБУ в спецоперации по задержанию боевиков “Вагнера” ​​в Беларуси. Председатель Офиса президента Андрей Ермак также опроверг информацию о срыве операции из-за вероятной утечки информации после совещания у президента.