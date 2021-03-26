CoronaVac в Украине: что известно о COVID-вакцине китайского производителя Sinovac Biotech

В четверг, 25 марта, Украина получила первую партию китайской вакцины CoronaVac производства компании Sinovac Biotech Ltd. Контракт на поставку этой вакцины вызвал глобальные дискуссии.

#Буквы рассказывают, что известно о COVID-вакцине китайского производителя Sinovac Biotech.

Китайская фармацевтическая компания Sinovac годами подтверждала свой авторитет на рынке и обеспечивала вакцинами 34 страны мира. В частности, разработчики успешно ввели в обращение вакцины от гепатита А и В, вирусов гриппа и паротита.

COVID-вакцина от Sinovac выпускается в шприце и считается инактивированной. В основе вакцины лежат убитые вирусные частицы. Их концентрация безопасна, поэтому иммунитет не подвергаться воздействию вируса, но производит антитела.

Эффективность вакцины от Sinovac

Вакцину Sinovac Biotech водят внутримышечно. Согласно данным на сайте МОЗ Украины, для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в 14-28 дней.

В течение прохождения этой вакциной 3-й, последней, фазы клинических исследований, которая проходила в Китае (одновременно с массовой вакцинацией препаратом), в Бразилии, Чили, Индонезии, Филиппинах и Турции, данные о ее эффективности разительно отличались.

Индонезийская компания Bio Farma заявила о 97% эффективности этой вакцины. Ею вакцинировался президент страны.

12 января эксперты биомедицинского центра “Бутантан”, который сотрудничает с компанией Sinovac для производства вакцины в Бразилии, опубликовал обновленные данные об эффективности вакцины на основе детального анализа результатов тестирования добровольцев, которые болели очень легкой формой болезни COVID-19, то есть не имели симптомов и не нуждались в медицинской помощи. Отмечается, что вакцина CoronaVac от COVID-19, разработанная китайской компанией Sinovac Biotech, имеет общую эффективность 50,38%.

24 декабря отчиталась Турция. Министерство здравоохранения страны заявило об эффективности вакцины на уровне 91,25%.

Почему Украина выбрала Sinovac?

В ноябре 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов поделился с журналистами информацией, что Правительство ведет переговоры о поставках вакцин от коронавируса с несколькими компаниями, в частности, Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Sinovac.

Глава МОЗ также сообщал, что переговоры з Pfizer вышли на финишную прямую.

В декабре именно этим препаратом начали вакцинировать граждан ЕС, США и Канады. Более того, именно эта вакцина стала первой и пока единственной, которую одобрили эксперты Всемирной организации здравоохранения. Поэтому перспектива подписания контракта с Pfizer для Украины была важной.

Однако в конце прошлого года МОЗ объявил о подписании первого контракта на поставку COVID-вакцин. Правда, контракт подписали не с Pfizer, а с Sinovac.

После того как украинцы резко раскритиковали заключение этого контракта, ситуацию решил прояснить президент Владимир Зеленский. Он заявил, что предварительный заказ вакцины еще до ее регистрации – это обычная практика, которой пользуются другие страны. По словам Зеленского, разработка этой вакцины “не была политизированной задачей”. Это просто “надежная вакцина для жизни, а не политическая пропаганда ради выгоды”.

“Регистрация возможна уже в начале января или в стране-производителе, или в одной из стран Европы или в Соединенных Штатах. Регистрация должна быть такой, чтобы не вызывала никаких сомнений. Это еще один факт. Поэтому, вполне реально получить вакцину уже этой зимой”, – сказал тогда президент.

Sinovac для украинцев: при каких условиях и за сколько денег

30 декабря Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках 1 913 316 доз вакцины Sinovac по цене 504 гривны за дозу (вместе 964 млн гривен, заплаченных авансом). При этом глава ГП “Медицинские закупки Украины” Арсен Жумадилов рассказал, что вакцину можно было закупить дешевле.

Правительство планировало использовать эту вакцину для украинцев, которым не хватит вакцины американского производителя Pfizer/BioNTech с доказанной 95-процентной эффективностью.

Согласно сообщению Офиса президента, речь идет о закупке 1 913 316 доз вакцины Sinovac по цене 504 гривны за дозу.

То есть в целом на вакцину от Sinovac потратят более 964 млн гривен, а вакцинировать смогут 956 658 украинцев.

Это больше, чем треть общей суммы (2,6 млрд) заложенной в бюджет на 2021 по статье “Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2”.

Договор о поставке на территорию Украины подписан с “Лекхим”. Это группа фармкомпаний со штаб-квартирой в ​​Киеве. “Лекхим” является “единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине”.