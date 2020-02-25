Об этом заявил в интервью изданию LIGA.net секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Отвечая на вопрос, верит ли он, что иранские военные сбили лайнер случайно, Данилов сообщил:

“У нас есть три закрытые версии, которые мы отрабатываем. В том числе, кто был в этом заинтересован и кто еще принимал в этом участие”.

Секретарь СНБО также проинформировал, что во время его визита в Иран удалось достичь “определенных договоренностей” по совместному исследованию черных ящиков сбитого Boeing.

“Иран – очень сложная страна со сложной системой управления. Там есть духовная и светская власть. С ними непросто работать. Я был там для решения вопроса черных ящиков. Для нас это очень важный вопрос. По чикагской конвенции, именно иранская сторона ведет расследование в этом деле. Нам было очень важно, чтобы они это делали совместно с нами. У нас прошли переговоры в два раунда с секретарем СНБО Ирана. Мы с ними достигли определенных договоренностей”, – отметил Данилов.

Он уточнил, что сейчас “идут технические процессы и согласование процедур”.

“Мы каждый день на связи с Ираном. Мы работаем”, – заверил Данилов.