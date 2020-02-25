Об этом заявил в интервью изданию LIGA.net секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Отвечая на вопрос, верит ли он, что иранские военные сбили лайнер случайно, Данилов сообщил:
“У нас есть три закрытые версии, которые мы отрабатываем. В том числе, кто был в этом заинтересован и кто еще принимал в этом участие”.
Секретарь СНБО также проинформировал, что во время его визита в Иран удалось достичь “определенных договоренностей” по совместному исследованию черных ящиков сбитого Boeing.
“Иран – очень сложная страна со сложной системой управления. Там есть духовная и светская власть. С ними непросто работать. Я был там для решения вопроса черных ящиков. Для нас это очень важный вопрос. По чикагской конвенции, именно иранская сторона ведет расследование в этом деле. Нам было очень важно, чтобы они это делали совместно с нами. У нас прошли переговоры в два раунда с секретарем СНБО Ирана. Мы с ними достигли определенных договоренностей”, – отметил Данилов.
Он уточнил, что сейчас “идут технические процессы и согласование процедур”.
“Мы каждый день на связи с Ираном. Мы работаем”, – заверил Данилов.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- 19 января в аэропорт “Борисполь” прибыл борт с телами экипажа самолета Boeing-737.
- 19 февраля министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что черный ящик украинского самолета Boeing 737 получил серьезные повреждения.