Об этом сообщает местное информагентство IRNA.

“Черный ящик получил значительные повреждения, и оборонная промышленность попросила помочь его восстановить. Черный ящик должен быть сначала восстановлен, а затем расшифрован”, – сказал Хатами.

Он также отметил, что черный ящик уже начали восстанавливать.

Напомним, 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.