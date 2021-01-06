В среду, 6 января, в Украине отмечают день рождения великого поэта, переводчика, литературоведа, правозащитника, борца за независимость Украины в XX веке – Василия Стуса.

#Буквы рассказывают о ключевых фактах из биографии великого украинца.

Детство, юность и творческая деятельность

Василий Стус родился 6 января 1938 года в селе Рахновка Гайсинского района Винницкой области в крестьянской семье. Он был четвертым ребенком в семье.

Впоследствии семья переехала на Донбасс, чтобы избежать принудительной коллективизации.

Мальчик окончил школу с серебряной медалью, после чего поступил в Сталинский педагогический институт. Там Стус самостоятельно освоил латинский и выучил немецкий языки.

После окончания института он три месяца проработал преподавателем украинского языка и литературы в селе Кировоградской области. В повседневной жизни он также разговаривал исключительно на украинском, отчего у поэта порой возникали конфликты с коллегами.

После армии и непродолжительной работы литредактором “Социалистического Донбасса” Стус поступил в аспирантуру института литературы им. Шевченко. Во время учебы и службы он начал писать стихи. Тогда же Стус открыл для себя немецких поэтов Гете и Рильке, перевел около сотни их произведений. Эти переводы были впоследствии конфискованы и утеряны.

В 1959 году в “Литературной Украине” Стус опубликовал свои первые стихи с напутственным словом Андрея Малышко.

Однако его научная карьера была обречена в советских условиях: в 1965 году в кинотеатре “Украина” (показывали “Тени забытых предков” Сергея Параджанова) Стус принял участие в акции протеста против волны арестов в среде украинской интеллигенции.

Непокорного аспиранта исключили из аспирантуры, и с тех пор официально он не связывал свою жизнь с литературой: работал кочегаром, разнорабочим и даже мазальщиком клея на заводе по производству спортивной обуви.

Вспоминая случай на кинопоказе, Стус отмечал, что не мог промолчать. Среди арестованных был и его близкий друг Иван Светличный.

В 1965 году Стус женился на Валентине Попелюх. 15 ноября 1966 года у них родился сын Дмитрий, сейчас литературовед, исследователь творчества отца.

Предложение Стуса опубликовать в 1965 году его первый сборник стихов “Круговерть” отклонило издательство. Несмотря на положительные отзывы рецензентов, был отклонен и его второй сборник – “Зимние деревья” (однако его опубликовали в самиздате).

В начале 1970-х Стус присоединился к группе защиты прав человека. Литературная деятельность поэта, его обращения в высшие партийные инстанции с протестами против нарушения прав человека и критическими оценками тогдашнего режима вызвали его арест.

Аресты и последние годы жизни

Впервые Василия Стуса арестовали в январе 1972 года. Он 9 месяцев провел в СИЗО. Поэту инкриминировали ведение “антисоветской агитации”. По мнению партийных рецензентов, сборники Стуса были декадентскими пародиями на советскую действительность.

В тот период поэт создал сборник “Время творчества”.

В начале сентября 1972 года киевский суд по обвинению в “антисоветской агитации и пропаганде” осудил Стуса к 5 годам лишения свободы и 3 годам ссылки. Наказание поэт отбывал в Мордовии и Магаданской области.

Большинство стихов, которые Стус писал в лагере, изымались и уничтожались, лишь некоторые попали на волю через письма к жене. После окончания срока Стуса в 1977 году выслали в Магаданскую область, где он работал до 1979 года на золотых приисках.

Вернувшись осенью 1979 года в Киев, поэт присоединился к Украинской Хельсинской группе. Несмотря на то, что его здоровье было подорвано, Стус зарабатывал на жизнь, работая рабочим на заводе.

После освобождения поэт провел на свободе очень непродолжительное время. В мае 1980 года его арестовали как рецидивиста. В сентябре он был приговорен к 10 годам принудительных работ и 5 годам ссылки. Стоит отметить, что во время второго процесса государственным адвокатом Стуса выступал Виктор Медведчук (сейчас – нардеп, один из лидеров партии “Оппозиционная платформа – За життя”).

Сам Стус хотел отказаться от его услуг и самостоятельно защищать себя в суде. При вынесении приговора Стуса в нарушение процедуре удалили из зала суда и лишили последнего слова.

Украинский поэт отбывал срок в Пермском крае. Чтобы спасти хотя бы часть стихов, его лагерные товарищи заучивали десятки произведений Стуса, поскольку надзиратели уничтожали написанные им стихи. Например, они уничтожили сборник “Птица души” с примерно 300 стихами Стуса.

В знак протеста против жестокого обращения лагерной администрации с политзаключенными поэт несколько раз объявлял голодовку.

Василий Стус умер 4 сентября 1985 года. Реальные обстоятельства смерти поэта точно неизвестны.

Согласно официальной версии, причиной гибели была остановка сердца. Однако среди наиболее вероятных причин называли удар 90-килограммовыми нарами или переохлаждение, которое организм Стуса просто не выдержал.

О последних годах жизни Василия Стуса, его борьбе с системой, а также о попытках опубликовать свой последний сборник стихов, который он пытался передать из тюрьмы на свободу, рассказывает фильм “Запрещенный”. Он вышел в украинский кинопрокат в сентябре 2019 года.

Отголоски судебного процесса

Отголоски последнего суда над Василием Стусом ощущаются до сих пор.

Так, в 2020 году проходило рассмотрение дела по иску Виктора Медведчука против журналиста Вахтанга Кипиани (из-за книги “Дело Василия Стуса”).

В этой книге Кипиани собраны ключевые документы из бывшего архива КГБ, которые объясняют, как и за что в действительности судили украинского диссидента. Она вышла в мае 2019 года.

Медведчук требовал запретить распространение книги Кипиани “любым способом на любой территории”, потому что она содержит “высказывания, которые не соответствуют действительности”. Журналист, в свою очередь, называл иск Медведчука давлением на свободу слова.

В конце концов Дарницкий районный суд Киева обязал Вахтанга Кипиани и издательство “Виват” убрать из текста упоминание имени Медведчука. Суд пришел к выводу, что фразы с упоминанием имени Медведчука в книге “нарушают его честь и достоинство”. Также суд запретил распространять книгу в существующем виде.

После запрета суда на распространение книги весь имеющийся тираж раскупили “за считанные минуты”. Издательство выпустило дополнительный тираж. В книгу включили решение Дарницкого райсуда Киева о запрете распространения.

В мае 2019 года Виктор Медведчук подал в суд на интернет-издание #Буквы. Причина обращения в суд – новость #Букв о вырезанной сцене из фильма о Василии Стусе, где фигурирует Медведчук, который выступал адвокатом поэта в 1980 году.

Медведчуку не понравилось предложение: “Медведчук во время судебного разбирательства нарушил адвокатскую этику, признав вину своего подзащитного за него самого”.

Позиция истца, которую он изложил в исковом заявлении против #Букв, сводится к тому, что Медведчук вел дело в соответствии с действующим на то время законодательством, и предлагает задуматься над вопросом: “Мог ли рядовой адвокат в то время противостоять системе?”.