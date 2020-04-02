Часть депутатов «Слуги народа» требует встречи с президентом Владимиром Зеленским из-за скандала с главой Офиса президента Андреем Ермаком и записей о торговле должностями.

Об этом Буквам рассказали депутаты «Слуги народа».

Собеседники издания не назвали точное количество депутатов, поскольку пока это требование пока только озвучивается во фракционных чатах.

«Поскольку Ермак чувствует себя абсолютно спокойно и нет никаких объяснений, депутаты ставят вопрос о встрече с президентом. Часть из них, так называемая Демократическая платформа, готова уже делать официальное заявление и тогда мы увидим количество подписчиков», – говорит один из депутатов.

«Пока просьба о встрече с президентом передали через Арахамию и Корниенко, которые пошли к Ермаку на встречу», – добавил собеседник Букв.