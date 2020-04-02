Об этом Буквам рассказали депутаты «Слуги народа».
Собеседники издания не назвали точное количество депутатов, поскольку пока это требование пока только озвучивается во фракционных чатах.
«Поскольку Ермак чувствует себя абсолютно спокойно и нет никаких объяснений, депутаты ставят вопрос о встрече с президентом. Часть из них, так называемая Демократическая платформа, готова уже делать официальное заявление и тогда мы увидим количество подписчиков», – говорит один из депутатов.
«Пока просьба о встрече с президентом передали через Арахамию и Корниенко, которые пошли к Ермаку на встречу», – добавил собеседник Букв.
- Ранее, народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых человек, напоминающий брата главы Офиса президента Андрея Ермака, – Денис Ермак встречается с кандидатами на государственные должности, при этом обсуждается стоимость организации таких встреч.
- Позже была установлена личность мужчины, который записывал Дениса Ермака.
- Брата председателя Офиса Президента Владимира Зеленского Андрея Ермака – Денис Ермак заявил, что не знает, кто именно вел видеосъемку.
- Он также добавил, что опубликованные видео на которых он обсуждает назначения на государственные должности – это провокация против его брата Андрея Ермака.
- В Сеть также попала видеозапись, как якобы Денис Ермак инструктирует команду после получения транша за назначение на госдолжность.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство в связи с возможными коррупционными действами брата главы ОП Зеленского Андре Ермака – Дениса Ермака.
- Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против народного депутата из фракции “Слуги народа” Гео Лероса из-за видеозаписей о якобы “торговле” государственными должностями с участием брата главы ОП Дениса Ермака.