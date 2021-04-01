В СБУ отметили, что 1 апреля неизвестные трижды сообщали о минировании зданий окружного избиркома в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Управление СБУ в Ивано-Франковской области.

“На протяжении последних суток в правоохранительные органы поступило 4 сообщения о минировании и 3 сообщения о захвате заложников на объектах 87 ОВО. Все эти сообщения были проверены и оказались ложными. По факту заведомо ложного сообщения об угрозе жизни и безопасности граждан будет открыто уголовное производство”, – говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что такие события свидетельствуют о возможных попытках дестабилизировать ситуацию вокруг выборов на 87 округе.

“В связи с этим, СБУ принято решение совместно с органами Национальной полиции обеспечивать охрану на 87 ОВО”, – подчеркнули в ведомстве.

Выборы на 87-м округе

Напомним, довыборы в Верховную Раду на 87-м округе назначили после того, как сложил полномочия нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андриевич (после избрания на местных выборах мэром Надворной).

“Европейская Солидарность” выдвинула в этом округе волонтера Марусю Звиробий-Биленьку. Также баллотировались представитель партии “За майбутне” Александр Шевченко (экс-директор туристического комплекса “Буковель”) представитель “Свободы” Руслан Кошулинский; бывший заместитель министра доходов и сборов и экс-глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк.“Слуга народа” выдвинула кандидатуру Василия Вирастюка, известного украинского силача. Сам Вирастюк заявил, что баллотироваться ему предложил лично президент Владимир Зеленский.

Звиробий-Биленька сняла свою кандидатуру в пользу кандидата от ВО “Свобода” Руслана Кошулиского.

Накануне выборов пресс-служба президента Владимира Зеленского отчиталась о том, как глава государства обсудил ход вакцинации в Ивано-Франковской области с кандидатом от “Слуги народа” на довыборах в Верховную Раду Василием Вирастюком. Гражданская сеть ОПОРА осудила обнародование пресс-службой президента пресс-релиза о совещании с Вирастюком, отметив, что это является злоупотреблением админресурса.

Депутат от “ЕС” Виктория Сюмар убеждена, что на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области “точно победил админресурс и точно проиграли патриотические силы”. Она раскритиковала политсилы за то, что кроме “ЕС” никто не поддержал Кошулинского.

Как сообщалось, 31 марта около двух десятков нардепов от “Слуги народа” отправились в Ивано-Франковскую область, где устроили акцию в поддержку кандидата на довыборах в Раду Василия Вирастюка.

Депутаты отмечали, что их целью было “выяснить ситуацию с подсчетом голосов в 87-м избирательном округе”, который был заблокирован два дня.

Перед блокированием работы ЦИК обработала 67,5% протоколов. По имеющимся результатам, лидирует кандидат от “Слуги народа” Василий Вирастюк (31,3%). Далее следуют кандидат от “Свободы” Руслан Кошулинский (28,88%) и кандидат от “За майбутнє” Александр Шевченко (28,73%).

Все три политсилы, кандидаты которых лидируют в округе, обвиняют конкурентов в многочисленных нарушениях. Кошулинский выступил за проведение перевыборов, а “Слуга народа” требовала пересчета голосов.