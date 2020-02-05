Группа "1 + 1 media" собирается самоокупиться до конца года, поэтому все мелодрамы, которые выйдут в весеннем сезоне будут русскоязычными.

Об этом заявил генпродюсер “1 + 1” Максим Кривицкий в интервью “Детектор. Медиа”.

“1+1” откладывает комедии до следующей осени, а весенний сезон проведет под знаком драм и мелодрам. Канал оставляет двухчасовой сериальный слот, в котором выйдут семь премьер под слоганом “Твои искренние сериалы”, и рассчитывает на долю коммерческой аудитории 12-14% для своего вечернего прайма”, – заявил Кривицкий.

Он заявил, что задача для группы “1+1 медиа” остается неизменным – выход на самоокупаемость к концу года.

“Речь не только о сетке вещания, но и о расходах на сервисные службы и транспорт (доставку сигнала. – ред.). Мы хотим покрыть все затраты”, – пояснил Кривицкий.

Именно с бизнес-соображений, например, все мелодрамы, которые выйдут в весеннем сезоне будут русскоязычными.

“Сейчас в бизнес-цель группа не закладывала производство этого продукта на украинском языке и его дальнейшую адаптацию: в бизнес-модель заложено продажу продукта на русском языке”, – пояснил генпродюсер “1 + 1”.

По его словам, украинский русскоязычный продукт готовы покупать в Грузии, Беларуси, Казахстане и тому подобное.

Как сообщалось ранее, в среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины нагрянула с обысками в здание по улице Куреневской, 18 в Киеве, где располагается редакция спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1″.

В ходе обысков в редакции спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1” правоохранители изъяли у журналистов 2 системных блока.

Напомним, журналист Евгений Куксин, на рабочем месте которого проводились обыски, связал их с расследованием дела о так называемых “пленках Гончарука” — попавших в Сеть записях, сделанных во время рабочего совещания премьера, повесткой дня которого был вопрос о том, каким образом на пальцах объяснить несведущему в вопросах экономики президенту Зеленскому действия Кабмина и НБУ в монетарной политике.

Указанные записи, как известно, распространял непосредственно Александр Дубинский. Фотографы #Букв запечатлели переписку нардепа от фракции “Слуги народа”, бывшей журналистки телеканала “1+1” Ольги Смаглюк-Василевской, в которой она отказалась помочь своему коллеге Александру Дубинскому разгонять новость о прослушке Премьер-министра Алексея Гончарука.

“1+1” связывает обыски, которые сегодня проводит СБУ, с деятельностью программы “Гроші”. Ее ведущим был нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский. Об этом идет речь в официальном заявлении 1+1media. Однако в Службе безопасности Украины подтвердили, что обыски на телеканале “1+1” связаны с делом о создании и хранении аудиофайлов, полученных незаконным путем.