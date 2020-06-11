Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он считает Лероса аферистом.

“После того как я стал советником Президента 24 июня, я хотел, познакомится с главой офиса президента Андреем Богданом, потому что мне могла понадобится его поддержка в реализации культурных проектов, а вы сами помните вес его мысли за столом Зеленского и во фракции”, – написал Лерос.

Он рассказал, что до этого ни разу не общался с Богданом, и поэтому попросил ряд коллег-кандидатов списка СН, которые с ним общались, поспособствовать этому, на что они ответили, что “это очень занятой человек и вряд ли я со своей культурной сферой ему буду интересен”.

Позже, как вспоминает Лерос, он получил звонок из приемной Богдана, после чего состоялась их встреча.

“К моему удивлению, через полтора месяца у меня раздался звонок, это была приемная Богдана. Они пригласили на встречу 16 августа. Я до этого развесил картины украинских художников в холле и приёмной Офиса Президента. Ему это очень понравилось и он попросил также, чтоб картины были в приемных руководителя и замов Офиса Президента, чтоб посетители Офиса могли восхищаться работами украинских художников. Я поделился с ним своими взглядами об искусстве и не только. Я это рассказываю для тех, кто ищет простых ответов на сложные вопросы, для тех, кому кажется, что оторванную голову можно вылечить подорожником”, – добавил “слуга народа”.

Лерос также заявил, что готов подтвердить все сказанное им на полиграфе и предложил Ермаку сделать то же самое.

“Так вот, я готов сказанное подтвердить на полиграфе и раз и навсегда закрыть эту тему. А руководитель Офиса Президента готов пройти полиграф и ответить на вопрос, поручал ли он своему брату торговать должностями? Кого и когда он собеседовал и какую от этого получил выгоду за назначение? Сколько ему каждый день заносят его смотрящие за каждой отраслью и госорганами в стране? У него будет такая возможность сделать это на допросе! Может, тогда понятней станет, кто аферист“, – подчеркнул Лерос.

Также комментируя заявление Зеленского о том, что он считает Лероса аферистом, нардеп ответил: “Конечно, некрасиво меня так оскорблять, но я оперирую фактами. А Ермак пусть сам отвечает за свои поступки, он не обиженный мальчик, от слова “совсем”. Более того, деньги брал Денис Ермак и передавал Андрею Ермаку, это всё есть на плёнках. Публично оповещаю об открытых лично на него уголовных делах”.

Он также опубликовал фото открытых на Ермака уголовных дел.

Кроме того, Лерос добавил, что скоро напишет и опубликует пост с вчерашним заявлением в НАБУ в одном из эпизодов ОПГ Ермака.

Как стало известно сегодня утром, в интервью “УП” президент Владимир Зеленский назвал своего бывшего советника, народного депутата от “Слуги народа” Гео Лероса, который опубликовал так называемые “пленки Ермака” – “аферистом”.

Он также рассказал, как познакомился с ним. “Мне его привел Кирилл с Богданом (заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко и экс-глава ОП Андрей Богдан – ред.). Они сказали, что нормальный парень. Я сказал – хорошо. Это о доверии. Ты спрашивал о доверии. Я доверяю, и Кирилл ему доверял”, – заявил Зеленский.

Ранее Гео Лерос рассказал, за что Ермак предлагал фракции ОПЗЖ кресло первого вице-спикера.