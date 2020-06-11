Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он считает Лероса аферистом.
“После того как я стал советником Президента 24 июня, я хотел, познакомится с главой офиса президента Андреем Богданом, потому что мне могла понадобится его поддержка в реализации культурных проектов, а вы сами помните вес его мысли за столом Зеленского и во фракции”, – написал Лерос.
Он рассказал, что до этого ни разу не общался с Богданом, и поэтому попросил ряд коллег-кандидатов списка СН, которые с ним общались, поспособствовать этому, на что они ответили, что “это очень занятой человек и вряд ли я со своей культурной сферой ему буду интересен”.
Позже, как вспоминает Лерос, он получил звонок из приемной Богдана, после чего состоялась их встреча.
“К моему удивлению, через полтора месяца у меня раздался звонок, это была приемная Богдана. Они пригласили на встречу 16 августа. Я до этого развесил картины украинских художников в холле и приёмной Офиса Президента. Ему это очень понравилось и он попросил также, чтоб картины были в приемных руководителя и замов Офиса Президента, чтоб посетители Офиса могли восхищаться работами украинских художников. Я поделился с ним своими взглядами об искусстве и не только. Я это рассказываю для тех, кто ищет простых ответов на сложные вопросы, для тех, кому кажется, что оторванную голову можно вылечить подорожником”, – добавил “слуга народа”.
Лерос также заявил, что готов подтвердить все сказанное им на полиграфе и предложил Ермаку сделать то же самое.
“Так вот, я готов сказанное подтвердить на полиграфе и раз и навсегда закрыть эту тему. А руководитель Офиса Президента готов пройти полиграф и ответить на вопрос, поручал ли он своему брату торговать должностями? Кого и когда он собеседовал и какую от этого получил выгоду за назначение? Сколько ему каждый день заносят его смотрящие за каждой отраслью и госорганами в стране? У него будет такая возможность сделать это на допросе! Может, тогда понятней станет, кто аферист“, – подчеркнул Лерос.
Также комментируя заявление Зеленского о том, что он считает Лероса аферистом, нардеп ответил: “Конечно, некрасиво меня так оскорблять, но я оперирую фактами. А Ермак пусть сам отвечает за свои поступки, он не обиженный мальчик, от слова “совсем”. Более того, деньги брал Денис Ермак и передавал Андрею Ермаку, это всё есть на плёнках. Публично оповещаю об открытых лично на него уголовных делах”.
Кроме того, Лерос добавил, что скоро напишет и опубликует пост с вчерашним заявлением в НАБУ в одном из эпизодов ОПГ Ермака.
Как стало известно сегодня утром, в интервью “УП” президент Владимир Зеленский назвал своего бывшего советника, народного депутата от “Слуги народа” Гео Лероса, который опубликовал так называемые “пленки Ермака” – “аферистом”.
Он также рассказал, как познакомился с ним. “Мне его привел Кирилл с Богданом (заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко и экс-глава ОП Андрей Богдан – ред.). Они сказали, что нормальный парень. Я сказал – хорошо. Это о доверии. Ты спрашивал о доверии. Я доверяю, и Кирилл ему доверял”, – заявил Зеленский.
Ранее Гео Лерос рассказал, за что Ермак предлагал фракции ОПЗЖ кресло первого вице-спикера.
- Напомним, народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых человек, напоминающий брата главы Офиса президента Андрея Ермака, – Денис Ермак встречается с кандидатами на государственные должности, при этом обсуждается стоимость организации таких встреч.
- Позже была установлена личность мужчины, который записывал Дениса Ермака.
- Брата председателя Офиса Президента Владимира Зеленского Андрея Ермака – Денис Ермак заявил, что не знает, кто именно вел видеосъемку. Он также добавил, что опубликованные видео на которых он обсуждает назначения на государственные должности – это провокация против его брата Андрея Ермака.
- В Сеть также попала видеозапись, как якобы Денис Ермак инструктирует команду после получения транша за назначение на госдолжность.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство в связи с возможными коррупционными действами брата главы ОП Зеленского Андре Ермака – Дениса Ермака.
- Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против народного депутата из фракции “Слуги народа” Гео Лероса из-за видеозаписей о якобы “торговле” государственными должностями с участием брата главы ОП Дениса Ермака.