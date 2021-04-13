Єгипет арештував судно, яке заблокувало Суецький канал: власник повинен виплатити $900 млн

Про це повідомляє єгипетське видання Shorouk news.
Зазначається, що після розблокування каналу судно відправили на стоянку на озеро Тимс на околицях Ісмаїлії.
Одразу після відновлення руху, управління подало в суд на власника Ever Given. Блокування каналу завдало збитків на $900 млн. Суд задовольнив позов у повному обсязі. Ці гроші підуть на покриття витрат з технічного обслуговування судна, відновленню руху в каналі, а також на оплату штрафних санкцій.
Крім того, справу про блокування Суецького каналу направили у Верховну прокуратуру. Експерти повинні розслідувати, що стало причиною ситуації, яка завдала багатомільйонних збитків світовій торгівлі.
Довідка. Через Суецький канал проходить близько 12% світової торгівлі. Протяжність каналу – 193 км. Він з’єднує Середземне море з Червоним морем і забезпечує найкоротше морське сполучення між Азією і Європою. Щоб уникнути подібних інцидентів в майбутньому – владі Єгипту доведеться вкласти гроші в модернізацію технічної інфраструктури водного шляху.
- 23 березня великий контейнеровоз “Ever Given” під прапором Панами сів на мілину і заблокував рух у Суецькому каналі в Єгипті. Через спроби витіснити контейнеровоз рух в Суецькому каналі було призупинено.
- Згодом стало відомо, що необхідно прибрати до 20 тисяч кубічних метрів піску, щоб звільнити “Ever Given”.
- У неділю до Суецького каналу вирушили два додаткових буксира, щоб допомогти звільнити контейнеровоз. 29 березня “Ever Given” частково зняли з мілини в Суецькому каналі. Тоді адміністрація Суецького каналу (SCA) заявила, що аварійна ситуація із контейнеровозом призводила до $14-15 млн збитків щодня.
- 30 березня рух Суецьким каналом було відновлено.
- Голова управління Суецьким каналом Усама Рабі заявив, що збиток від майже тижневого блокування каналу може перевищити один мільярд доларів.