Covid-19 Украина

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Єгипет арештував судно, яке заблокувало Суецький канал: власник повинен виплатити $900 млн

Економічний суд міста Ісмаїлія (Єгипет) наклав арешт на контейнеровоз Ever Given, який заблокував Суецький канал на шість днів. Умовою зняття арешту є повне відшкодування збитків власником судна.

Вторник, 13 апреля 2021, 20:26

Про це повідомляє єгипетське видання Shorouk news.

Зазначається, що після розблокування каналу судно відправили на стоянку на озеро Тимс на околицях Ісмаїлії.

Одразу після відновлення руху, управління подало в суд на власника Ever Given. Блокування каналу завдало збитків на $900 млн. Суд задовольнив позов у ​​повному обсязі. Ці гроші підуть на покриття витрат з технічного обслуговування судна, відновленню руху в каналі, а також на оплату штрафних санкцій.

Крім того, справу про блокування Суецького каналу направили у Верховну прокуратуру. Експерти повинні розслідувати, що стало причиною ситуації, яка завдала багатомільйонних збитків світовій торгівлі.

Довідка. Через Суецький канал проходить близько 12% світової торгівлі. Протяжність каналу – 193 км. Він з’єднує Середземне море з Червоним морем і забезпечує найкоротше морське сполучення між Азією і Європою. Щоб уникнути подібних інцидентів в майбутньому – владі Єгипту доведеться вкласти гроші в модернізацію технічної інфраструктури водного шляху.

Теги: Египет, Суецький канал, штраф

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