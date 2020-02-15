Соответствующее заявление обнародовано на официальном сайте МИД Ирана.
“Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф принял участие во встрече министров иностранных дел стран, причастных к делу украинского пассажирского самолета, потерпевшего крушение в Иране в январе”, – говорится в сообщении.
Встреча на уровне министров состоялась в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.
На встрече Зариф обменялся мнениями “о способах рассмотрения правовых и технических аспектов инцидента, подчеркнул ответственное поведение Ирана при рассмотрении дела и подчеркнул необходимость избегать политизации вопроса”.
“Министр иностранных дел Зариф также подтвердил готовность Исламской Республики Иран сотрудничать с Украиной в целях расследования дела и достижения юридического урегулирования вопроса”, – подчеркивается в сообщении.
Как проинформировали в украинском МИД, сегодня представители Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании как участники Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета провели вторую встречу. Украинскую сторону представлял глава МИД Украины Вадим Пристайко.
“Во время разговора с министром Зарифом министры стран Координационной группы настаивали на том, чтобы Иран продолжал осуществлять все необходимые активные шаги для решения многих важных вопросов по установлению причин и ответственности за сбитый самолет. Министры… призвали к прозрачному и тщательному расследованию в соответствии со стандартами и процедурами Международной организации гражданской авиации (ICAO). Также министры требуют своевременную и справедливую компенсацию, соизмеримую с предыдущими подобными трагическими случаями”, – говорится в сообщении.