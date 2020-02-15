Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил готовность Тегерана сотрудничать с Украиной при расследовании крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины".

Соответствующее заявление обнародовано на официальном сайте МИД Ирана.

“Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф принял участие во встрече министров иностранных дел стран, причастных к делу украинского пассажирского самолета, потерпевшего крушение в Иране в январе”, – говорится в сообщении.

Встреча на уровне министров состоялась в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.

На встрече Зариф обменялся мнениями “о способах рассмотрения правовых и технических аспектов инцидента, подчеркнул ответственное поведение Ирана при рассмотрении дела и подчеркнул необходимость избегать политизации вопроса”.

“Министр иностранных дел Зариф также подтвердил готовность Исламской Республики Иран сотрудничать с Украиной в целях расследования дела и достижения юридического урегулирования вопроса”, – подчеркивается в сообщении.

Как проинформировали в украинском МИД, сегодня представители Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании как участники Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета провели вторую встречу. Украинскую сторону представлял глава МИД Украины Вадим Пристайко.

“Во время разговора с министром Зарифом министры стран Координационной группы настаивали на том, чтобы Иран продолжал осуществлять все необходимые активные шаги для решения многих важных вопросов по установлению причин и ответственности за сбитый самолет. Министры… призвали к прозрачному и тщательному расследованию в соответствии со стандартами и процедурами Международной организации гражданской авиации (ICAO). Также министры требуют своевременную и справедливую компенсацию, соизмеримую с предыдущими подобными трагическими случаями”, – говорится в сообщении.