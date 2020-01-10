Министр иностранных дел Вадим Пристайко проинформировал, что Иран предоставил Украине доступ к бортовым самописцам с разбившегося в Тегеране самолета МАУ.

Об этом шла речь на брифинге, передает корреспондент #Букв.

Как сообщалось ранее, сегодня, 10 января, в Иране намерены вскрыть черные ящики украинского самолета Boeing-737, который разбился 8 января недалеко от Тегерана. На иранском государственном телевидении уже было продемонстрировано видео с ними.

По информации главы МИД Украины, иранская сторона активно сотрудничает с украинскими правоохранителями. В частности, специалистам был предоставлен доступ к бортовым самописцам.

“Иранская сторона не только помогает нам… Мы получили доступ к деталям самолета, к месту падения. … Сейчас наша команда получила доступ и к черным ящикам, с которые мы планируем в ближайшее время начать реконструкцию переговоров. Также мы имеем доступ к записям диспетчеров из центра управления полетами в аэропорту Тегерана и нашими пилотами”, — сказал Пристайко.

Также министр уточнил, что сейчас эта информация анализируется, и пообещал проинформировать общественность, когда появятся какие-либо выводы.

Где именно будет проходить исследование бортовых самописцев пока неизвестно.

“Мы решаем с иранцами, куда отправятся эти “ящики”, будут ли записи анализироваться в Иране. Мы хотим, чтобы они анализировались в Киеве”, — добавил министр.

Ранее глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что истинную причину катастрофы самолета МАУ под Тегераном покажут данные черных ящиков.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

Американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.