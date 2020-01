Об этом сообщает агентство Reuters.

Видеозапись показали в пятницу, 10 января.

Устройства (регистратор данных о полетах и диктофон из кабины украинского самолета) находились в деревянном ящике.

Отмечалось, что оба “черных ящика” получили повреждения во время катастрофы, но их память может быть исследована.

Видеозапись, в частности, обнародовали канал Sky News и BBC Monitoring.

“Новое видео с иранского телевидения, якобы демонстрирующее регистратор полетных данных и диктофон из кабины сбитого украинского самолета. Карты памяти обоих устройств считаются “неповрежденными”, — говорится в комментарии к видео ВВС.

New video from Iranian TV purportedly showing flight data recorder and cockpit voice recorder of the downed Ukrainian plane. Memory cards of both devices are said to be “intact” pic.twitter.com/8LJGIFpPng

Iran TV has aired footage which allegedly shows black boxes from the Ukrainian plane that crashed near Tehran, killing all 176 people on board.

For the latest on this story, head here: https://t.co/LYCXpZAGss pic.twitter.com/Uuc1jQWNrJ

— Sky News (@SkyNews) January 10, 2020