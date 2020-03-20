Об этом идет речь в статье #Букв “Для победы над коронавирусом нужна жёсткая рука? Нет. Три доказательства”.

Это Иран, кладбище города Кум (Qom). Техника роет новые могилы – похоже, коллективные. И это – 8 марта, по нынешним меркам уже относительно давно. Десятки тысяч заражений тому назад.

Официально о первом случае заболевания COVID-19 Иран сообщил 19 февраля. С тем, как росло количество инфицированных, иранские чиновники заявляли, что враг (США, понятное дело) использует своё биологическое оружие (это фейк). Что Иран не победить и из колеи не выбить. Что карантина не будет и надо продолжать жить так, будто ничего не происходит.

Кум, ставший эпицентром распространения вируса – город на 1,2 миллиона человек в 150 километрах от Тегерана, это один из религиозных центров страны. И до начала марта никто не отменял многолюдных пятничных молитв. Никто не закрывал мечети Кума, куда съезжались верующие из Ирана и заграницы. Парламентские выборы тоже не перенесли – и они прошли по расписанию. С естественными столпотворениями у избирательных участков.

Был среди поступков власти и трагикомический момент: заместитель министра здравоохранения, оглашая на пресс-конференции, что всё в порядке и никак серьёзно менять жизнь в стране не стоит, подозрительно сильно потел и кашлял. На следующий день оказалось, что у мужчины COVID-19.

Сейчас в Иране совсем не до смеха. Почти 18500 больных, более 1280 смертей. Но – это лишь официальные данные. Иранская власть не является образцом открытости, а других независимых источников информации в стране нет. Независимые СМИ и общественные организации “крепкая рука” давно уже вымела из дому.

Остаются лишь заявление депутата местного парламента из города Кум, что, когда власть рапортовала о 13 умерших, их на самом деле было 50. Или сообщение иранской службы BBC, журналисты которой 28 февраля обзвонили профильные местные госпитали и получили число в 210 умерших, тогда как официальные показатель был 34. Или видео, на которых люди стихийно перекрывают автомобильные дороги, чтоб жители Кума не ехали в их населённые пункты.

Более достоверна другая информация: что ещё неделю назад 28 стран “заразились” COVID-19 именно из Ирана – приехавшие оттуда люди принесли первые случаи инфицирования. Что темпы новых заражений в стране не падают. И что неизвестно, насколько страна на самом деле эффективна в противодействии инфекции – ведь информацией не делятся, у Ирана “свой путь”.

Ранее #Буквы сообщали, что правительство Китая пыталось скрыть первые случаи COVID-19 и начало уголовное преследование медиков, сообщавших о новом заболевании. Если бы в Китае ввели карантин после первых случаев заражения коронавирусом, то последующих случаев заражения было бы на 95% меньше.