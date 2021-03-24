Ирэна Карпа о событиях под ОПУ: «Французы бы уже давно разбомбили гр*баное ведомство»

Об этом она написала на своей странице в Facebook.
“Не так давно мы наблюдали за “желтыми жилетами” во Франции. Помню, как меня болезненно поразило их отношение к их же культурному наследию: во время манифестаций разрисовывалась Триумфальная арка, парковые скульптуры в Тюильри и тому подобное. Машины и витрины не так страшно – дело наживное, а тут прямо было непонятно, откуда столько ненависти. Но прошло немного времени – и никаких следов погромов не видно. Все спокойно смыли и отремонтировали. 7 лет на моей памяти никому не давали ни за тег, ни за разбитое окно, ни даже за драку с полицейскими”, – говорится в сообщении.
По словам Карпы, среди “желтых жилетов” не было заметных деятелей искусства.
“Это были реальные пролетарии, которые часто и предложения без ошибки написать не могли. Но: власть шла с ними на диалог. Держала руку на пульсе. Пыталась найти консенсус. Терпеливо зачищалось все, что разгромили les casseurs (отдельное движение заядлых вандалов, Киеву такого и в страшных снах не снилось, если что)”, – добавила она.
Писательница также отметила, что то, что делается сейчас в Украине, по ее мнению, выглядит куда более гнилым.
“Я о деле Сорда и не только. Но сначала – о нем. Итак, что мы имеем. Человек-ветеран. Этот же человек – деятель искусства. Это значит, что человек имеет повышенную чувствительность к миру, касательно справедливости и надругательства в принципе. А теперь добавьте ПТСР и прикиньте, во что превращаются нервы. Что вы сделали для его психологической реабилитации? А для психологической реабилитации тысяч других ветеранов – что? У меня тоже бы сдали нервы.
Добавьте сюда еще то, что человек уже полтора года ходит на ваши фейковые заседания по Рифмастеру. Среди ночи, или когда вы еще их там назначаете, те ваши слушания в духе “нет кует-ни мелет”. Сколько-сколько там процентов материалов изучено по делу Андрея?.. У меня тоже бы сдали нервы. Добавьте свежее дело Стерненка, где “пострадавший” выступает главным свидетелем, которого, бляха-муха, блогер похитил с целью получения 300 грн”, – отметила Карпа.
Она также добавила, что даже если Сорд провокатор – он гражданин.
“А вы – власть, и вам разрешено меньше, чем ему. У него есть право вам тыкать ф*ки, а у вас – нет. Даже в ваших частных фиспучиках нет. (Привет советнику Арестовичу. Французы бы уже давно разбомбили все твое гр*баное ведомство после такого). Кто вы такие, чтобы так вести себя в отношении собственных граждан? Вы уже определитесь: или вы наглые сопляки, и тогда что вы здесь делаете, или вы власть. А власть должна выйти на диалог с недовольными гражданами. Игнор здесь не проходит. Если вы, конечно, не обиженная телочками или доморощенный пикапер. Кто бы за вас не голосовал на прошлых выборах, они явно не это выбирали”, – резюмировала Карпа.
Как сообщалось, 20 марта, ко дню рождения заключенного активиста Сергея Стерненка под офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т. д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью Президент Украины и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.
- Уже после акции был задержан ветеран и основатель издательства “Дім химер” Влад Сорд. Ему вручили подозрение по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного, холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Задержанный до сих пор находится в изоляторе временного содержания, у него изъяли одежду в качестве доказательства, а подозрение было вручено без адвоката.
- Как известно, Офис президента оценил повреждения здания после акции протеста 20 марта в почти 2 млн гривен. Елисей Ходоловский, соучредитель общественной инициативы “Києве, мий”, посчитал, что стоимость уборки — примерно 80 тысяч гривен.
- По какому ценнику работает выбранная Офисом компания, пока неизвестно.
- Здание на Банковой начали приводить в порядок еще в воскресенье, 21 марта. Тогда демонтировали поврежденные двери. 22 марта здание начали чистить от надписей краской. По какому ценнику будут чинить Офисом компания, пока неизвестно.
- Некоторые клининговые компании готовы убрать на Банковой за 50 тысяч.