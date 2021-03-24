Ирэна Карпа о событиях под ОПУ: «Французы бы уже давно разбомбили гр*баное ведомство»

Украинская писательница, певица, журналистка и телеведущая Ирена Карпа, которая сейчас проживает в Париже, прокомментировала акцию протеста ко дню рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, которая состоялась 20 марта под Офисом президента Владимира Зеленского в Киеве.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Не так давно мы наблюдали за “желтыми жилетами” во Франции. Помню, как меня болезненно поразило их отношение к их же культурному наследию: во время манифестаций разрисовывалась Триумфальная арка, парковые скульптуры в Тюильри и тому подобное. Машины и витрины не так страшно – дело наживное, а тут прямо было непонятно, откуда столько ненависти. Но прошло немного времени – и никаких следов погромов не видно. Все спокойно смыли и отремонтировали. 7 лет на моей памяти никому не давали ни за тег, ни за разбитое окно, ни даже за драку с полицейскими”, – говорится в сообщении.

По словам Карпы, среди “желтых жилетов” не было заметных деятелей искусства.

“Это были реальные пролетарии, которые часто и предложения без ошибки написать не могли. Но: власть шла с ними на диалог. Держала руку на пульсе. Пыталась найти консенсус. Терпеливо зачищалось все, что разгромили les casseurs (отдельное движение заядлых вандалов, Киеву такого и в страшных снах не снилось, если что)”, – добавила она.

Писательница также отметила, что то, что делается сейчас в Украине, по ее мнению, выглядит куда более гнилым.

“Я о деле Сорда и не только. Но сначала – о нем. Итак, что мы имеем. Человек-ветеран. Этот же человек – деятель искусства. Это значит, что человек имеет повышенную чувствительность к миру, касательно справедливости и надругательства в принципе. А теперь добавьте ПТСР и прикиньте, во что превращаются нервы. Что вы сделали для его психологической реабилитации? А для психологической реабилитации тысяч других ветеранов – что? У меня тоже бы сдали нервы.

Добавьте сюда еще то, что человек уже полтора года ходит на ваши фейковые заседания по Рифмастеру. Среди ночи, или когда вы еще их там назначаете, те ваши слушания в духе “нет кует-ни мелет”. Сколько-сколько там процентов материалов изучено по делу Андрея?.. У меня тоже бы сдали нервы. Добавьте свежее дело Стерненка, где “пострадавший” выступает главным свидетелем, которого, бляха-муха, блогер похитил с целью получения 300 грн”, – отметила Карпа.

Она также добавила, что даже если Сорд провокатор – он гражданин.

“А вы – власть, и вам разрешено меньше, чем ему. У него есть право вам тыкать ф*ки, а у вас – нет. Даже в ваших частных фиспучиках нет. (Привет советнику Арестовичу. Французы бы уже давно разбомбили все твое гр*баное ведомство после такого). Кто вы такие, чтобы так вести себя в отношении собственных граждан? Вы уже определитесь: или вы наглые сопляки, и тогда что вы здесь делаете, или вы власть. А власть должна выйти на диалог с недовольными гражданами. Игнор здесь не проходит. Если вы, конечно, не обиженная телочками или доморощенный пикапер. Кто бы за вас не голосовал на прошлых выборах, они явно не это выбирали”, – резюмировала Карпа.